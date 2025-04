A los mazazos y con armas de fuego: así intentaron robar una lotería

Un violento intento de robo tuvo lugar en la localidad bonaerense de José C. Paz, donde tres delincuentes ingresaron a una lotería e intentaron llevarse dinero en efectivo. La empleada del local frustró el robo.

El hecho ocurrió el jueves pasado al mediodía, cerca de las 13:30, en una lotería en José C. Paz. Allí, el grupo de delincuentes, quienes se hicieron pasar por clientes, golpearon el mostrador y amenazaron a la empleada del lugar.

Una cámara de seguridad del local registró la secuencia. En las imágenes se observa como uno de los ladrones distrajo a la mujer, mientras que otro comenzó a golpear la puerta de la lotería con un mazo. Luego, amenazaron a la empleada con armas de fuego.

Video: así frustró el intento de robo

Inmediatamente, la mujer se tiró al piso y activó la alarma de seguridad. Ante esto, los malvivientes se dieron a la fuga. Gracias a su valiente accionar, la mujer evitó el robo de la lotería.

La policía no fue notificada sobre el intento de robo, ya que el dueño de la lotería no se presentó a hacer la denuncia. Por el momento, los malvivientes no fueron detenidos.