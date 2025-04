“Desapareció vivo y así queremos encontrarlo”: entre el dolor y la angustia, hablaron los papás de Lian

A más de dos meses de la desaparición de Lian Gael Flores, el niño que desapareció el 22 de febrero en Ballesteros Sud, localidad de la provincia de Córdoba, los padres del menor rompieron el silencio y expresaron su dolor.

Este lunes, en diálogo con la prensa, los padres de Lian le pidieron a la Justicia que siga buscando a su hijo. “Desapareció vivo y así queremos encontrarlo”, manifestó Elías Flores, padre del menor desaparecido.

Y agregó: “No se sabe nada, no sabemos adónde está, cómo se lo llevaron”. Además, el padre de Lian descartó un extravío y sostuvo que a su hijo se lo llevaron.

A su vez, Elías señaló que la Justicia no le informa nada sobre la investigación. “Nos dicen que están buscando, pero no sabemos. Le pido a ellos (a los fiscales) que sigan, que no bajen los brazos”, sentenció.

Por último, María Soraire, la mamá de Lian, pidió que su hijo vuelva sano y salvo a Ballestero Sud, Córdoba. “Los hermanitos preguntan por él”, expresó con dolo el padre.