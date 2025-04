La violaron en un departamento temporario, pidió ayuda al 911 y fue rescatada: detuvieron a dos hombres

Un llamado a la línea de emergencias 911 en plena madrugada del martes encendió la alerta en Carrodilla, Luján de Cuyo. En la comunicación recepcionada por un operador del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), una mujer fingió que hablaba con su madre, pero luego pidió auxilio en voz baja: alcanzó a decir que había sido víctima de una violación y que dos hombres la tenían retenida en contra de su voluntad.

Rápidamente, policías de la Comisaría 47° se dirigieron hasta el lugar desde el cual se realizó la llamada, un departamento temporario ubicado en calle San Martín al 6.300, y con la llegada de la patrulla la víctima aprovechó un momento de distracción de los presuntos abusadores para salir corriendo hacia la calle.

Así, la mujer fue rescatada por los efectivos y los dos sospechosos, identificados como Eduardo Miguel Aguirre Tuni y Víctor Facundo García Henriquez, fueron aprehendidos en el interior de la propiedad. Con el paso de las horas y luego de recepcionar la denuncia de la víctima, ambos fueron imputados por el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Gonzalo Marzal por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas y por el uso del arma y pasaron a la cárcel.

Policías llegaron rápidamente a la escena y pudieron salvar a la víctima (imagen ilustrativa). Foto: MDZ

Fuentes judiciales revelaron que uno de ellos, García Henríquez, ya contaba con una condena previa por la vejación de una niña de 9 años, ocurrida en 2016. Por esa causa, que pasó por la órbita de la entonces fiscal de la Séptima Cámara del Crimen Daniel Chaler -actual fiscal en jefe de la UFI Delitos Contra la Integridad Sexual- fue condenado en un juicio abreviado a tres años de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple agravado por la calidad de guardador y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente de una menor de 18 años años.

Ahora, García Henríquez volvió a quedar bajo la lupa de los investigadores luego de volver a ser blanco de una denuncia por una violación, aunque esta ocasión teniendo a un amigo suyo de compañero procesal.

La denuncia de abuso sexual

De acuerdo con el relato que le ofreció la mujer, de 31 años, a las autoridades judiciales, todo comenzó durante la noche del lunes cuando salió de su casa del oeste de Godoy Cruz y se dirigió hacia el barrio La Estanzuela, donde se reunió con los dos hombres.

Acto seguido, los sujetos la invitaron a pasar la noche en un departamento que habían alquilado, a lo que la denunciante accedió. Una vez allí, los hombres comenzaron a consumir alcohol y cocaína, situación que incomodó a la víctima.

Así, advirtiendo que la mujer podía elegir retirarse del lugar, le quitaron el celular que tenía guardado en un bolsillo de su campera. Acto seguido, comenzaron a quitarle la ropa en contra de su voluntad y ambos la sometieron sexualmente, golpeándole en varias ocasiones en sus brazos y otras partes del cuerpo.

Los dos sospechosos fueron trasladados a la Comisaría 11° y luego pasaron a la cárcel.

Cerca de las 5 del martes, pese a que la mujer pidió irse del lugar, los sujetos no la dejaron. Ante eso, les pidió que le dejaran hacer una llamada a su madre para avisarle que "estaba bien" y no se preocupara por ella, pero los sospechosos no accedieron a devolverle su celular.

Ante la insistencia de la denunciante para poder hacer la llamada, uno de los sujetos le presto su propio teléfono y la mujer llamó al 911, fingiendo hablar con su madre y antes de cortar la llamada pidió auxilio al operador del CEO.

Momentos más tarde, una movilidad llegó hasta la escena y la mujer, quien presentaba moretones en sus brazos, pudo escapar del interior del departamento. De manera inmediata, los efectivos actuantes la pusieron en resguardo de su integridad física y los dos presuntos abusadores quedaron aprehendidos y fueron trasladados a la Comisaría 11°.

En estado de conmoción y llorando, la mujer alcanzó a darles un relato preliminar a los uniformados, el cual amplió más tarde ante funcionarios judiciales que le tomaron la denuncia. Ese relato comprometió a los dos detenidos y motivó la posterior imputación en su contra.