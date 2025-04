Una beba sufrió graves quemaduras durante la cesárea de su mamá y debió ser operada

Una beba recién nacida debió ser operada e internada en la Maternidad Martin de Rosario tras sufrir una quemadura en una de sus piernas en medio de la cesárea a su madre.

El incidente ocurrió este lunes en el hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo. Diana, la madre de Cloe, tenía una cesárea programada, en la cual los médicos apoyaron instrumental caliente sobre la pierna de su hijita.

"Cuando la sacan y la apoyan en una de mis piernas, tenía dos vueltas de cordón en el cuello. En ese momento empiezo a sentir olor a carne quemada y es que se habían olvidado el electrobisturí prendido sobre mis piernas lo que hace que le queme totalmente la piernita a ella apenas había nacido", declaró Diana.

Según publicó La Capital, desde la Maternidad Martin confirmaron que "ingresó una paciente de término derivada desde San Lorenzo, con quemadura en miembro inferior derecho de su parte externa". Detallaron también que "se le practicó toilette quirúrgica (con un cirujano plástico) y fue ingresada al sector de neonatología donde continúa internada bajo tratamiento"

Si bien desde el hospital decararon que Cloe "evoluciona favorablemente", los médicos comunicaron a los padres que necesitará otra intervención para "más injertos de piel". Por otro lado, Diana también precisó curaciones para su lastimadura, aunque quién realmente necesitaba ser asistida era su beba.

Posteo de Diana, mamá de Cloe, en su estado de WhatsApp. Foto: X.

"El médico que hizo la cesárea es un profesional de más de 30 años de experiencia. Yo estoy en este hospital desde hace 28 años y jamás sucedió algo similar. En todo este tiempo debemos haber tenido más de 8 mil cesáreas. Quien hizo el procedimiento, y todos nosotros, estamos consternados", aseguró Eduardo Ross, director del Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, donde ocurrió el incidente.

“El médico a cargo se acercó y me dijo que estaba demandando insumos y por eso tienen que reutilizar tantas veces, entonces fallan (el bisturí es descartable)", contó la madre de la bebita a Radio 2. "'Lo siento mucho, fue un accidente' me dijo, pero no dio explicaciones”, relató.

"Están viendo la posibilidad de ponerle injertos de piel en la pierna y luego una rehabilitación por la movilidad. La piel puede quedar tensa y se le complique mover la pierna. Es que es grande la herida y no es superficial”, explicó la mamá.

"Ahora ella está en neo, como en una cajita de cristal cerrada, no podemos tocarla. Puede respirar pero no puedo alimentarla. No puedo tener un contacto de mamá a hija, hay que verla detrás de un vidrio y es horrible”, comentó Diana con tristeza.