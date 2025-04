“Seguimos esperando que se pueda despertar”, el dolor del hermano del joven que fue atacado por rugbiers

El hermano Martín Gonzalo Cáceres, el joven que fue brutalmente atacado por rugbiers a la salida de un boliche en Córdoba, expresó su dolor y confirmó que están buscando que se eleve la carátula a “tentativa de homicidio”.

A más de un mes del violento ataque, Nicolás Cáceres, hermano de la víctima, en diálogo con TN, detalló: “Cuando llegué al hospital ese mismo domingo, lo primero que me dijo el neurólogo es que mi hermano tenía un 2% de probabilidad de vida”. Y agregó: “Que a mí me vengan a querer explicar desde la vereda de enfrente que esto fue una simple pelea, yo creo que no es así”.

A su vez, indicó que la familia pide que la carátula se eleve a “tentativa de homicidio”, ya que argumentan que no es la primera vez que el rugbier Agustín “Chino” Fasulo, quien está acusado de haber llevado a cabo la golpiza, está involucrado en una situación similar.

“Agustín le rompió la nariz a un chico jugando al rugby. Previo a lo de mi hermano, hacía dos semanas, le había roto la mandíbula a otro. No es normal, no fue un caso aislado, son casos repetitivos en un lapso de años que él ha actuado así”, señaló Nicolás.

El video que complica al rugbier detenido por el ataque

En estos momentos, Martín se encuentra internado en el área de cuidados coronarios del Sanatorio Parque de Córdoba y su estado de salud continúa reservado. Según trascendió, en los últimos días tuvo una complicación y tuvo que ser intervenido por una infección. “Son cosas que nos tienen en un estado de vigilia constante. Seguimos esperando que se pueda despertar, porque fue otro golpe más a su cuerpo. Lo estamos llevando día a día”, concluyó.