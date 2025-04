"Mi camioneta está a nombre de una mujer en Neuquén": la estafa millonaria que denunció un expresidente de la Lepra

Una estafa con documentos falsificados y vehículos comprometidos ya tiene a cuatro víctimas en Mendoza. Una de ellas es Fernando "Pato" Colucci, empresario y expresidente del club Independiente Rivadavia, quien denunció que se trata de una maniobra con prendas por más de 100 millones de pesos. "Mi camioneta está a nombre de una mujer en Neuquén", contó a MDZ.

Todo comenzó el 7 de abril, al menos para Colucci, cuando descubrió que su camioneta Volkswagen Amarok figuraba insólitamente a nombre de otra persona en otra provincia. Ahora, el caso está en manos de la Justicia Federal.

Sobre cómo descubrió la maniobra, el empresario contó que "recibí un mail del registro del automotor diciéndome que mi camioneta Amarok estaba a nombre de una mujer. Inmediatamente llamé a mi escribana, investigó y me confirmó que mi camioneta estaba transferida en Neuquén".

El exdirigente de la Lepra celebrando una victoria en el Bautista Gargantini. Foto: gentileza.

"Al otro día llamé al registro de Neuquén, hablé con una interventora y me dijo que estaban todos lo papeles firmados por mi ante un escribano de Palmira, Mendoza, y que el comprador había firmado el mismo día. Entonces ahí le aclaré que yo no había firmado nada y que la camioneta la tengo yo en Mendoza. También me dijo que estaba la cédula de identificación del Automotor, que la tenía en mi mano, así que imaginate, han falsificado todo", contó.

Además, siguió Colucci, "la interventora me informó que la verificación estaba hecha en Santa Fe y colegiada por el Colegio de Escribanos. Ese mismo día me presenté en la fiscalía, en Delitos Económicos, donde me atendió la fiscal Mariana Pedot, que se comportó espectacular, le llevé todas las pruebas, demostré que la camioneta la tenía yo y que estaba a nombre mío, y empezó a accionar inmediatamente. Después, esto pasó a los juzgados federales y mandaron a peritar la camioneta para corroborar que es mía, que la compré yo, la saqué cero kilómetro".

En qué consiste la estafa

De acuerdo con Colucci, "la estafa son prendas, no es que haya una camioneta gemela. Falsificaron todos los papeles de mi vehículo y lo pusieron a nombre de una pobre señora que fue a hacer la denuncia a la fiscalía de Neuquén. Así, sacaron una prenda de una compañía financiera de Buenos Aires por un total de 103 millones de pesos".

Sobre los otros damnificados manifestó que "cuando el caso se empezó a conocer me contactaron otras tres personas, todos mendocinos, que les había pasado lo mismo. Ahora el caso está en Delitos Complejos y la verdad es que lo que estamos pidiendo los damnificados es lo mismo, que la fiscal le lleve las pruebas al juez para que vuelva todo a foja cero, que las camionetas vuelvan a estar a nombre de sus verdaderos dueños y que las prendas se anulen. Hemos presentado todo, los cuatro tenemos la camioneta en nuestro poder y los escribanos involucrados también son víctimas, creo, porque les han falsificado las fojas, las firmas y los sellos".