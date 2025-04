Palermo: una nena de tres años salvó su vida gracias a un Punto Seguro

La vida de una nena de tres años corrió peligro tras sufrir convulsiones y no poder respirar correctamente. Al notar esto, su madre activó el Punto Seguro de Sarmiento y Casares, en Palermo, y logró comunicarse con el 911.

"Tengo a mi hija que no sé que le pasa, no está respirando. Estaba re bien y de repente empezó a vomitar, y ahora está con los ojos que no reacciona", explicó desesperada la madre de la pequeña a través de la llamada.

El incidente fue resuelto por personal de la División Motorizada, un móvil y cuatriciclos de la Comisaría Comunal 14C de la Policía de la Ciudad quienes, al constatar que la menor no respondía a los estímulos, decidieron trasladarla al hospital Fernández implementando un cordón sanitario.

Una vez allí, la pequeña fue estabilizada con diagnóstico de síndrome convulsivo. Si bien continúa en observación, no hay riesgo de vida.

"En una emergencia, cada segundo cuenta. Que el 911 responda en menos de 5 segundos, y que un móvil y un cuatriciclo hayan llegado en menos de 5 minutos hoy nos permiten ver el éxito de un trabajo coordinado", sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Mirá cómo se resolvió el incidente

Según datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya se instalaron más de 300 Puntos Seguros en lugares estratégicos a modo de fortalecer la seguridad. Este sistema de alerta temprana, además de contar un mapa de incidentes y delitos, está ideado con el objetivo de que tanto los vecinos como la Policía actúen con mayor rapidez ante robos o emergencias en la vía pública.

Los Puntos Seguros tienen sirena, baliza de identificación, intercomunicador antivandálico y cámara. Cuando un vecino aprieta el botón, llama automáticamente al 911. Las cámaras toman imágenes y el audio de la zona que, de ser necesario, también sirven como prueba para entregar a la Justicia.

"Los tótems de seguridad son una herramienta adicional a la presencia de la policía, las cámaras, el patrullaje y el vecino que avisa al 911", explicó Macri en la División 911 Emergencias de Barracas. Estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez.

Jorge Macri en la División 911 Emergencia de Barracas.

"Estos Puntos Seguros sirven para alertar por temas de seguridad: un robo, un choque, un incendio o alguien que se descompone. También para casos de violencia de género. Y se vincula con la Policía, el SAME y los Bomberos. Seguimos incorporando tecnología para darle más seguridad a los porteños y a la gente que viene todos los días a la Ciudad", agregó el Jefe de Gobierno.

La División 911 Emergencias de la Ciudad recibe 6.500 llamadas diarias; tiene 50 puestos de recepción de llamadas y 40 de despacho de móviles. Atiende emergencias policiales y también deriva llamadas de otros canales telefónicos de la Ciudad como Bomberos, SAME (107), Emergencias, Defensa Civil (103), Violencia de Género (144), Servicios de la Ciudad (147) y Red de Atención (108).