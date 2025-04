Desapareció otra argentina en México: la buscan hace 6 meses y su hermana recibió un mensaje intimidatorio

Lorena Ester Bálsamo, de 39 años, es otra argentina desaparecida en México. Esta mujer fue vista por última vez el 11 de octubre de 2024 en la ciudad de Cancún, lugar en el que vivía con su marido, también argentino.

Ante el estremecedor caso, la hermana de Lorena habló con el portal Infobae y detalló los movimientos que realizó ese 11 de octubre en Cancún: “Supuestamente, ella se sube a un Chevrolet bordó para ir a Plaza de las Américas a depositar el dinero por la venta de una camioneta. Nunca llegó a destino”.

Patricia reveló haber conseguido una fotografía del vehículo y pudo contactarse con el dueño de la residencia, quien le informó que su cuñado se había mudado del lugar por su seguridad. Ante el dato, la hermana de la mujer desaparecida supo que el causante de la mudanza fueron las reiteradas amenazas que recibía el esposo de Lorena tras su desaparición.

Sin embargo, pese a todos los datos, Patricia denunció que las autoridades de Quintana Roo no abren la búsqueda de su hermana desaparecida. “Llamé al consulado, pero me dijeron que ella se había ido porque quería. Esa fue la respuesta. Contraté un abogado, pero me estafó. Agarró la plata y no hizo nada", declaró.

Ante los accionares, la hermana de Lorena decidió denunciar el caso en las redes sociales. Sin embargo, comenzó a recibir llamadas y mensajes intimidantes, extorsiones y hasta intentos de estafas.

Las amenazas que recibió la hermana de Lorena. Foto: Captura de pantalla

“Me llamaron y me dijeron que, si no pagaba, mi hermana iba a aparecer en pedacitos. Otra persona me mandó un mensaje diciendo que mi hermana tenía carácter, por lo que el taxista la violó y la mató. También se comunicó el presunto líder del cartel de Jalisco y desde Colombia”, relató Patricia.

Por último, aclaró que su hermana vive en México hace más de 9 años. En cuanto a su último contacto con Lorena, fue el 5 de octubre de 2024. Sobre esto mismo dijo que su celular desapareció, según el esposo: se le había roto una semana antes, lo llevó a arreglar y, supuestamente, quedó en el local.