Indignante: denuncian por abuso a policías por la violenta detención de un albañil

Una grave denuncia de violencia institucional sacude a Paraná. Un joven asegura haber sido atacado por efectivos policiales en la puerta de su casa, sin mediar explicación alguna. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y el video se viralizó rápidamente en redes sociales.

Según la denuncia, la situación se desató en la tarde del jueves en la zona de calle Luis Palma. Una unidad policial especial circulaba por el barrio cuando el muchacho, identificado como Marcelo Bruffal, realizaba tareas de limpieza en la vereda de su domicilio. Al parecer, al pronunciar un “¿qué pasa?” durante una conversación con su hermana, los policías lo tomaron como una provocación.

El patrullero retrocedió, descendieron varios oficiales armados y se produjo un cruce verbal. Luego, regresaron brevemente al vehículo, pero uno de ellos bajó nuevamente, lo tomó del cuello y lo derribó. En esa acción, según relató la víctima, sufrió una grave lesión en la rodilla. Tras reducirlo, lo subieron al móvil (a la caja de la camioneta) y lo trasladaron primero a una dependencia policial y más tarde a un centro médico. Finalmente, fue liberado.

Bruffal compartió su testimonio en el programa local "Cuestión de Fondo", donde expresó su desconcierto ante la reacción policial: “Volvía del trabajo y estaba ayudando a mi mamá con las ramas que había cortado el fin de semana. No entendí por qué reaccionaron así. Solo estaba ocupado en eso cuando me agreden sin razón”.

Además, denunció que durante la detención su hermana también fue empujada y maltratada por los policías. El joven, que se desempeña como albañil, atraviesa un complicado panorama. “Desde ese día no puedo moverme bien, el dolor en la pierna es muy fuerte y no puedo apoyar el pie. Me preocupa perder el trabajo porque tengo que mantener a mi familia”, señaló.

La fiscalía ya abrió una investigación para determinar responsabilidades y analizar las imágenes del video como prueba clave.

Mirá el video del momento en que es detenido en la puerta de su casa: