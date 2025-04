"Violó a una vendedora de diarios en un estacionamiento": el tremendo testimonio sobre el abusador de Las Heras

Víctor Aníbal Rodríguez, el hombre acusado de abusar sexualmente de una joven en Las Heras y que fue detenido el martes por la mañana en la zona de El Algarrobal, trabajaba en playas de estacionamiento céntricas y ya tenía una mala reputación en la zona. Incluso, se habla de casos de vejaciones que no fueron denunciados.

El hombre trabajaba en una playa ubicada en Mitre al 500, en la Ciudad de Mendoza, y también "hacía changas" en el estacionamiento de al lado, donde lavaba autos una vez a la semana, según comentó un hombre que trabajó con él y que advirtió sobre un caso que no fue denunciado: "Él violó a una joven vendedora de diarios en el baño de una de las playas".

"Su problema era con las mujeres", contó quien dijo conocer a Rodríguez desde hace 12 o 13 años. "Por ejemplo, les tocaba las piernas como para asustarlas, a modo de chiste". También, contó que una vez salió de la playa y avisó que ya regresaba, pero "se desapareció como por 20 días, y ahí se empezó a comentar del caso de la chica de los diarios". Al respecto, agregó: "Ella no se animó a denunciarlo porque la amenazó".

Rodríguez lavaba autos en otra playa de la zona del centro / Cristian Minich/MDZ

"El Víctor tenía problemas con toda su familia, con los hermanos, con los hijos. Tenía problemas delicados", siguió. Y admitió que "sabíamos que tenía denuncias por abusos, de hecho acá vino Investigaciones algunas veces a preguntar, lo han buscado. Sabíamos que estaba prófugo".

En tanto, sobre el día a día, dijo que el ahora detenido "para el trabajo era cumplidor. A mi me sorprendió, venía a trabajar todos los días e incluso se quedaba a veces por la tarde. Al principio lo veíamos como un buen tipo y laburador, pero después me enteré varias cosas de él y la verdad es que no me sorprendió el último caso. De hecho nosotros a veces hacíamos asados y ya no lo invitábamos".

Finalmente, el hombre contó que Rodríguez tenía problemas con la bebida: "Le gustaba mucho la cerveza y por ahí se emborrachaba. Calculo que cuando estaba con unos tragos de más eso lo llevó a ocasionar el daño grande que hizo a esa y a otras chicas".