Incómoda con los hombres: así pasa sus días en la cárcel la científica del conicet

En una nueva audiencia del juicio en San Juan contra la científica del Conicet, se conocieron detalles sobre cómo son los días de la mujer en la cárcel. Cabe destacar que Luciana Teresita Bustos está acusada de matar a puñaladas a Marcelo José Amarfil en medio de un supuesto juego sexual.

Este miércoles, declaró una licenciada en psicología del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), donde se encuentra alojada la mujer investigada. En primer lugar, la psicóloga reveló que la acusada es muy atenta con sus compañeras.

Por otro lado, la profesional habló sobre una situación que tuvo lugar el pasado 25 de noviembre. Aquel día, se llevó a cabo una actividad en el interior del penal por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En dicha actividad participaron 10 mujeres y 8 hombres. Según detalló la licenciada, cuando llegó el momento de las reflexiones, la científica del Conicet contó que se sentía incómoda porque participaban hombres.

A su vez, este miércoles declaró una expareja de Amarfil. La mujer explicó que estuvo dos años en pareja con la víctima y que él le había dicho que la científica era solo una amiga. La mujer sostuvo que siempre desconfió de ese vínculo y que por eso se terminó separando. Por último, el juicio volverá a retomarse la próxima semana, debido al fin de semana largo.

Habló el abogado de la acusada

En diálogo con Clarín, Néstor Olivera, el abogado de Bustos detalló: “Ella es lesbiana y está en pareja con una mujer desde hace cuatro años”. Y agregó: “Fue una violación, la redujo atándole las manos, se le tiró encima en el asiento del acompañante y eyaculó sobre el cuerpo de ella”.

La científica decidió no declarar. Foto: Captura de video

En cuanto a la decisión de la científica del Conicet de no declarar, el abogado mencionó que no forma parte de ninguna estrategia legal. La defensa de Bustos intentará demostrar que actuó en legítima defensa y que no hubo una relación sexual consentida.

“Amarfil era el mejor amigo de Luciana y todo el recuerdo de lo que ocurrió le provoca demasiadas emociones. Por recomendación de su psiquiatra, ella no quiso hablar”, manifestó el letrado.