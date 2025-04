"Me mataron en vida", volvió a declarar la enfermera Brenda Agüero y negó las acusaciones por la muerte de bebés en Córdoba

En las últimas horas, Brenda Agüero, acusada por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, volvió a declarar y sostuvo nuevamente que es inocente. La enfermera está detenida desde agosto de 2022 en el penal de Bouwer.

Agüero se encuentra imputada por “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en contexto de serialidad criminal por cinco hechos” y “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en contexto de serialidad criminal en grado de tentativo por ocho hechos”.

Este martes, la principal acusada tomó la palabra ante los jueces y expresó: “Soy muy consciente de lo que me acusan, pero yo no fui. Llevo tres años detenida y todavía no lo puedo creer, todo este tiempo por algo que no cometí”. Además, la enfermera manifestó: “No sé de qué forma decirlo, me están acusando de algo que no hice”.

Por otro lado, durante su declaración, la cual duró menos de 20 minutos, Agüero explicó por qué sonríe durante las audiencias. “A la sonrisa yo solamente la hago porque viene mi mamá. Y lo único que hago es sonreírle a ella para que sepa que estoy bien”, señaló.

La sentencia se dará a conocer los primeros días de junio. Foto: NA

“Me mataron en vida. Aunque tenga la bendición de poder salir, afuera tengo la vida arruinada”, sentenció. Por último, la enfermera se dirigió a los padres de las víctimas y concluyó: “Puedo decir que comprendo el dolor de las madres, pero yo no fui. Me están acusando de homicidio e intento de homicidio cuando yo no fui”.

El miércoles se espera que amplíen sus declaraciones la exdirectora del Neonatal de Córdoba Liliana Asís y el exsecretario de Salud cordobés Pablo Carvajal. Además, se espera que en mayo sean los alegatos y que en los primeros días de junio se conozca la sentencia.