"Maradona tomaba Alplax como si fueran Sugus", la contundente frase de Stinfale

Este martes se llevó a cabo las undécima audiencia que busca responder la causa de la muerte de Diego Maradona. En horas del mediodía, arribó al Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro el exabogado del Diez, Víctor Estinfale, para dar su alegato. Minutos más tarde llego la hija de el ídolo argentino, Dalma Maradona.

Stinfale comenzó a hablar frente al tribunal sobre la relación con Leopoldo Luque y el entorno que tenía Maradona. "Una sola vez me enteré de que Luque había dicho públicamente que Diego era alcohólico o adicto, y ahí lo llamé a Morla y le pregunté quién era el bobo que estaba diciendo esas cosas cuando Maradona estaba en ese momento trabajando", responde el abogado Stinfale sobre cómo conoció al médico.

Posteriormene, Stinfale hizo referencia a la operación de cerebro a Diego: "Luque me comunica que lo va a operar a las 20 y ahí le dije: 'No, flaco, vos no vas a operar a nadie. Primero la comunicación fue telefónica con él". El exabogado de Maradona compartió la misma declaración que los médicos de la clínica Ipensa en la que analizaron que no era urgente la operación: "Luque me insistía en que era algo simple. Y yo insistía que no iba a operarlo".

Lepoldo luque, médico que operó a Maradona. Foto: Archivo

Sobre este último dato declaró: "Es Maradona. Hay que buscar a los mejores 4 especialistas de cerebro del país. Vos no vas a operar a Maradona del cerebro". Luego del cruce con Luque habló con Gianinna y mantuvieron un diálogo sobre la operación a Diego y ella le ratificó: "Por fin uno que piensa como yo".

Por otra parte, el alegato de Stinfale se focalizó en hablar sobre los días previos al cumpleaños n° 70 de Maradona. Ante lo mismo, expresó que lo observó deprimido: “Diego estaba mal por Rocío Oliva”. En referencia a esto, el letrado declaró que la relación del diez con ella era muy enfermiza: "Le dije que se buscara otra y se dejara de joder”.

Luego mencionó que, por culpa de la relación, "Maradona tomaba Alplax como si fueran Sugus" (caramelos).

Rocío Oliva, la última pareja de Maradona. Foto: Archivo

En este sentido, Stinfale habló sobre la internación domiciliaria: "Para mí, fueron a cuidar que Diego no tomara alcohol y se terminó muriendo del corazón". Además declaró sobre las malas decisiones de Luque y respondió sobre que hacía falta un director de orquesta.

Por último, culminó Stinfale: "Si vos ves que Maradona tenía 110 pulsaciones en reposo, lo tenés que llevar al hospital, es matemática pura. Pero también debo decir que tomarle las pulsaciones a Diego no era fácil. Y no había una cabeza. No sé quién era el responsable o el capitán del equipo".