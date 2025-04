Entre el dolor y la angustia, Dalma recordó los últimos días de Diego: “Lo veíamos muy deteriorado”

En las últimas horas, la hija mayor de Diego Armando Maradona, Dalma, declaró y apuntó contra el médico Leopoldo Luque. Cabe destacar que los fiscales Cosme Iribarren, Laura Capra y Patricio Ferrari consideraron que el neurocirujano “omitió ofrecer información sobre la salud de Diego a Dalma, Gianinna y Jana”. Además, Luque habría falsificado una firma del exentrenador en un pedido de historia clínica tras la internación en la clínica de Olivos.

Este martes por la tarde, Dalma arribó al Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro, junto a su hermana Gianinna y su madre Claudia Villafañe. Cerca de las 16 horas la hija mayor de Diego comenzó su declaración ante los jueces.

En primer lugar, Dalma apuntó contra Luque y sostuvo: “Había cosas de Luque que no nos convencían”. Y agregó: “Nos habían contando que él y su hermano estaban involucrados en un hecho de una persona que había muerto en año nuevo, y ahí me dijeron que no era así. Que no pasaba nada”.

Además, Dalma reveló cuándo tuvo su primer cruce con el médico. “Tuve mi primer cruce con Luque cuando salió esa foto de mi papá que estaba con una venda en la cabeza y posando con él”, detalló.

El médico Leopoldo Luque junto a Diego Maradona. Foto: Archivo

A su vez, aseguró que tanto ella como Gianinna no tenían mucha injerencia sobre la salud de Diego. “Las únicas personas que podían formar parte del equipo médico tenían que ser Luque, Cosachov y Díaz”. Asimismo, apuntó contra el entorno del diez. “Muchas veces (Morla) le pedía a mi papá que hiciera videos diciendo que estaba bien de salud cuando después el 30 de octubre, en su cumpleaños, vieron todos en televisión lo que veníamos denunciando”.

En cuanto a los últimos días de Maradona, Dalma mencionó que "lo veían muy deteriorado". “Le costaba mucho caminar porque estaba muy mal de la rodilla. Nos preocupaba que a veces hablaba con alguno de sus nietos y no se le entendía nada”, expresó y continuó: “Veíamos que estaba lento, a veces no podía saber en qué espacio o tiempo estaba”.

Durante su declaración, Dalma reveló cómo se decidió la internación domiciliaria de su padre. La hija de Diego mencionó que en la reunión participaron Gianinna, Jana, una de sus tías, Luque, un médico de Swiss Medical y otro de la clínica Olivos. “Ahí se charló de las posibilidades. Había tres. Una clínica por voluntad propia. Otra clínica por fuera de su voluntad. Y la tercera una internación domiciliaria. Luque dijo que para él solo era válida la internación domiciliaria”, aseguró.

Dalma habló sobre los últimos días de Diego. Foto: Captura de pantalla

Por último, la hija del diez habló del día de la muerte de Diego. “El lugar era un asco, había olor a pis, la cama era un asco y había un inodoro portátil, había unos paneles en las ventanas para que no entrara luz. La habitación era horrible. La cocina era un asco”, sentenció. Y concluyó: “El 25 de noviembre yo cuando lo vi en la habitación, lo vi muy hinchado. Me tiré encima cuando entré, porque pensé que se iba a despertar de alguna manera: la panza, las manos, todo el cuerpo hinchado tenía”.