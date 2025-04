Un policía de franco atrapó a un ladrón que se ocultó en una panchería tras una intensa persecución

Un policía que se encontraba fuera de servicio detuvo la noche del domingo a un ladrón luego de una intensa persecución por la Costanera, en el límite entre Guaymallén y Ciudad. El sospechoso intentó pasar desapercibido ocultándose en un comercio, pero terminó tras las rejas.

Todo comenzó minutos antes de las 23 cuando una mujer, de 32 años, esperaba el colectivo en una parada de calle Reconquista, frente a la Terminal Mendoza y fue abordada por un sujeto que la empujó y le robó el celular que tenía guardado en un bolsillo.

La víctima salió corriendo tras el malviviente, quien escapó en dirección al puente de Costanera y calle Alem de Capital. La situación fue advertida por un auxiliar de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP), quien se encontraba en franco de servicio y venía atravesando ese sector a pie.

Inmediatamente, el funcionario comenzó a perseguir al sospechoso hasta que se introdujo a una panchería ubicada en una esquina de calles Alem y Federico Moreno.

Una vez en el interior, el maleante se sacó la campera y una gorra que llevaba puesta y arrojó las prendas al interior de un cesto de basura, con la intención de no ser reconocido por el efectivo. No obstante, su plan no funcionó y el policía le dio la voz de alto dentro del comercio, logrando reducirlo y esposarlo.

Posteriormente, el auxiliar frenó una movilidad que pasaba por ese lugar y el sindicado ladrón, identificado como Emanuel Magallanes Orellano (42), fue trasladado a la Comisaría 25°, a disposición de la Oficina Fiscal N°1 Guaymallén.

En tanto, durante el procedimiento se logró recuperar el celular Motorola sustraído a la víctima del hecho de inseguridad, quien fue asistida y citada para radicar la denuncia correspondiente.