Polo Judicial: activistas reclamaron por la liberación de dos detenidos tras una protesta antiminera en Uspallata

Una protesta se llevó a cabo en el ingreso al Poder Judicial de Mendoza para pedir por la liberación de ambientalistas detenidos que se manifestaron en contra de un proyecto minero en Uspallata, en una jornada que culminó con incidentes.

"Estamos pidiendo por la liberación de Mauricio Cornejo y Federico Soria, que son presos políticos por defender el agua, el territorio, el aire y todo el lugar donde vivimos", sostuvo Flavio González, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, en diálogo con MDZ.

Video: la palabra de uno de los referentes de la protesta antiminera

"Hoy es el día que se va a descubrir la mentira del Gobierno y de las mineras. La verdad es que Mauricio Cornejo no tendría que estar preso, es un héroe, porque él me salvó la vida". Y recordó la agresión sufrida el día 24 de febrero en el marco de una protesta: "Llegaron 4 micros de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) con aproximadamente 120 personas, y desde que llegaron hasta que nos atacaron fueron 8 minutos".

El reclamo contra la empresa que presentó un proyecto minero en Uspallata / Alf Ponce Mercado/MDZ

Además, sobre aquella jornada, contó que "a mi me rompen tres huesos de la nariz, me rompen la boca, me dan golpes en la cabeza y tenía moretones por todo el cuerpo, cosa que denuncié, e increíblemente pusieron presos a nuestros dos compañeros simplemente por la denuncia de un vecino que dijo que los había amenazado de muerte".

Los ambientalistas se manifestaron frente al Polo Judicial / Alf Ponce Mercado/MDZ

"Cornejo estuvo 23 días detenido en la parte penal del Polo Judicial en condiciones horribles, pese a que estaba operado de la clavícula y de los dedos del pie, por lo que los médicos habían aconsejado una detención domiciliaria. Ahora sí está con domiciliaria en la casa del hermano", agregó.

Finalmente, respecto del otro detenido, Federico Soria, comentó que "estaba prófugo y hoy vino a declarar y se hizo presente ante el juez. Esperamos que tomen conciencia de nuestras declaraciones, que está todo orquestado para hacernos ver como los culpables cuando realmente somos los agredidos".