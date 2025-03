Robos y vandalismo: la inseguridad a la que están expuestos choferes y pasajeros de colectivos en el Gran Mendoza

Los hechos de inseguridad en los colectivos son moneda corriente en el Gran Mendoza. Los pasajeros suben a las unidades cuidando sus pertenencias por miedo a robos; choferes que expresan sentirse desprotegidos y los hechos de vandalismo que cada día son más frecuentes.

Generalmente, los hechos de mayor inseguridad arriba de las unidades ocurren en los horarios nocturnos, sobre todo los fines de semana. MDZ dialogó con choferes de diferentes líneas de colectivos y con usuarios que diariamente viajan y se ven expuestos a esta problemática. “La noche del domingo para lunes y sábado a la noche, es decir, en las últimas vueltas se ve más movimiento de gente que sube al micro con intenciones de robar o hacer daño”, expresó un chofer de la línea 400.

Asimismo, el conductor señaló que los robos se dan principalmente a los pasajeros y que los delincuentes suben armados a las unidades, situación que deja a las víctimas en completa vulnerabilidad. Además, expresó que "cada vez que ocurre un hecho delictivo se realiza la denuncia, pero nunca se detiene a los culpables".

Un martillo fue sustraído por jóvenes delincuentes en una unidad de la línea 900 / Noelia González/MDZ

Pero no sólo los asaltos son un problema para quienes viajan en colectivo, sino que también el vandalismo se ha convertido en una modalidad delictiva cada vez más recurrente. Por ejemplo, roturas de vidrios, asientos rayados y hasta el robo de martillos rompecristales son situaciones que se viven día a día.

Un hecho reciente fue lo sucedido el miércoles 26 de marzo en un colectivo de la línea 900, donde tres jóvenes robaron un martillo y se bajaron corriendo de la unidad, a la vista de todos los pasajeros. El episodio se vivió con gran susto y desconcierto, ya que algunos pensaron que los sujetos les podían robar las pertenencias.

Los delincuentes menores y el robo de celulares

Otro dato a destacar y que genera gran preocupación, según comentó un chofer de la misma línea, es que la mayoría de los hechos de vandalismo son perpetrados por menores de edad: “Se suben a hacer daño y, lamentablemente, al ser menores no les podemos decir nada. No podemos dejarlos a pie porque tienen que subir, pero no los podemos retar ni nada. Si les decís algo fuera de lugar vienen los padres y se arma un problema”.

Las paradas de colectivos son Noelia González / MDZ

Además, expresó que “se creen que es un chiste o que nos hacen daño a nosotros, pero en realidad le hacen daño a los vecinos, a la gente que anda en el micro”.

Quienes utilizan el transporte público para ir a trabajar, para ir a la escuela o simplemente para movilizarse por el Gran Mendoza aseguran que su mayor miedo a la hora de subir a un colectivo es el robo de celulares. Una pasajera frecuente de la línea 300, comentó que evita sentarse en ciertos lugares del colectivo, ya que está más propensa a ser víctima: “En el último asiento siempre arrebatan los celulares. Sobre todo si ven que vas distraído. Te los sacan, se bajan y no los alcanzás más”, relató.

Además, manifestó que los mismos choferes advierten a los pasajeros que guarden sus teléfonos en ciertas paradas, ya que los delincuentes suelen subirse a la unidad sólo para sustraer los celulares y bajarse rápidamente.

En las paradas de colectivos hay que estar en alerta

Otra pasajera frecuente de la línea 900 sostuvo que la mayor cantidad de los delitos ocurren en las paradas de colectivo, especialmente en la madrugada. “Mi vecina se toma el micro a las 5 de la mañana y una vez la quisieron asaltar. En la mañana temprano es muy peligroso”.

Por otro lado, un usuario frecuente de la línea 400 comentó que los hechos de inseguridad ocurren con más frecuencia cuando el colectivo viaja con muchos pasajeros y contó una experiencia desafortunada: “Una vez iba muy lleno y me metieron la mano en la campera, me sacaron el teléfono sin darme cuenta. Me di cuenta cuando me bajé”.

Además, expresó que siempre toma medidas de seguridad para evitar los robos: “Cuando el micro va muy lleno siempre llevo la mochila adelante o al costado, porque llevarla atrás es un riesgo”. El Metrotranvía suele ser vandalizado por jóvenes / Alf Ponce Mercado/MDZ

Por último, un usuario de las líneas 300 y 100 también expresó que toma medidas de seguridad a la hora de subir al colectivo y contó que la mayor cantidad de robos se dan en las paradas, al momento de subir a una unidad: “Abren mucho las mochilas y las carteras. He visto como lo hacen rápido, más que nada cuando estás preparado para subir al micro. En ese momento sentís el tirón de que alguien te quitó algo”.

Finalmente, el joven comentó sobre los hechos de vandalismo que se viven también en el Metrotranvía y opinó que podrían empeorar cuando amplíen el recorrido hasta el aeropuerto: “Al Metrotranvía le tiran piedras y le rompen los cristales. El metro va hasta Panquehua, en Las Heras, ni pensemos lo que va a pasar cuando se abra la vía hasta el aeropuerto, por las zonas por donde va a pasar. Qué va a quedar de esos Metrotranvías”, concluyó.