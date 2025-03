Pánico por un torturador de perros suelto: el desgarrador caso de Hércules

"Siento que lo chocaron y me lo mataron, él jamás desapareció de casa ni se iba lejos", decía Laura Bagnato ya angustiada por la desaparición de su perro. Sin embargo, nunca se imaginó que el desenlace podía ser tan siniestro. Los presentimientos de Laura se transformaron en una pesadilla en vida: la mujer encontró el cuerpo de Hércules con signos de tortura y quemaduras.

El perro estaba sin vida en la intersección de las calles 75 y 90, en Necochea. Los últimos minutos del animal fueron terroríficos ya que cayó en manos de un psicópata que lo redujo a las más horribles torturas.

Sabrina Rouille es vecina de Laura y la está acompañando en uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que no está en condiciones de repetir cómo encontró a su compañero de cuatro patas. El relato que da Sabrina a MDZ es escalofriante: "Se acerca y el perro estaba atado a un cable de tensión de los testículos, todo quemado, aun le salía humo al perro. Tenia la boca y cabeza desfigurada. Al lado había otro perro en las mismas condiciones".

Este último dato es el que genera alarma en Necochea. El de Hércules no es un caso aislado sino que se trata de ataques en serie contra los perros de la localidad balnearia. "Al día siguiente me pasan otras fotos y videos de otros perros en las mismas condiciones, agarrados con un cable de tensión. Los vecinos me dicen que esto viene pasando hace tiempo", afirma Sabrina.

Laura Bagnato, devastada por la pérdida de su mascota, pudo agregar: "Esto no va a quedar así. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia por Hércules y por todos los animales que sufren en silencio".

Los vecinos están consternados, porque este sujeto está suelto y todavía no se sabe quién es. "Le pedimos a la municipalidad que nos de acceso a las cámaras y enseguida accedió. Más allá de que todos están actuando bien, no se encuentra al torturador. Y lo que pasa es que las leyes tienen que cambiar. No puede ser que una persona que mata a un animal tenga como máximo un año de cárcel".

Hay un proyecto de ley que endurece penas por maltrato animal y aguarda tratamiento en el Congreso. Su autor, Damián Arabia, está demandando que la iniciativa avance este año. Se trata de la denominada "Ley Conan" que, según explicó el diputado, busca "que no solamente se aumenten las penas hasta los tres años, sino que, además, generarán multas por un determinado número de salarios mínimos, vitales y móviles".

Mientras tanto, los vecinos de Necochea marcharán por todos los animales que ya fueron asesinados en manos de este torturador anónimo. La convocatoria es este viernes a las 18 desde la esquina de las calles 87 y 4, hasta la fiscalía ubicada sobre Calle 75.

Mirá el video del reclamo de Laura y Sabrina en medio del dolor