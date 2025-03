Los escalofriantes audios del joven que atacó a sus compañeros con un machete: "Los voy a prender fuego"

El pasado martes, un adolescente de 14 años fue detenido tras ingresar al colegio secundario N°5176 de Villa Esmeralda, en Salta, con un machete y amenazar a sus compañeros. En las últimas horas, se conocieron los escalofriantes mensajes que el joven les envió a sus compañeros tras su detención.

Tras el violento ataque, el joven fue detenido por la Policía de Salta. Sin embargo, tras estar varias horas detenido, el atacante les envió varios mensajes amenazantes a sus compañeros de colegio.

"Ya no les digo ni cuándo ni dónde, lo único que les voy a decir es que un día de estos voy a caer al colegio y los voy a prender fuego a todos ustedes", comenzó en uno de los mensajes. "Yo no perdono una ya. Ustedes me hicieron quedar para el orto a mí, ahora yo voy a empezar a bajar uno por uno de ustedes, loco", continuó. Y sentenció: "Nadie me dice a mí lo que tengo que hacer".

A su vez, en uno de los videos que se viralizó en las redes sociales, se observó el momento en el que el joven de 14 agarró un machete e intentó ingresar a una de las aulas de la institución para atacar a uno de sus compañeros.

Video: así atacó a sus compañeros con un machete

Por último, tras el violento ataque, los padres de los alumnos le solicitaron a las autoridades de la escuela que refuercen la seguridad de la institución. Por otro lado, el agresor fue expulsado del colegio.