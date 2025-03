Los barras no aflojan: amenazas y cruces tras el tiroteo de ayer

La inseguridad parece no tener fin en La Plata, una ciudad que durante el último tiempo viene sufriendo reiterados episodios de violencia y hechos delictivos. El martes, a un mes del asesinato de Kim Gómez, la niña de 11 años que perdió la vida tras ser arrastrada durante 15 cuadras en un auto robado, barrabravas se agarraron a tiros en el Hospital San Roque de Gonnet.

Todo comenzó en la inauguración de la Plaza San Martín, cuando los barras de Gimnasia de La Plata fueron a increpar a funcionarios municipales porque no les dieron ningún contrato para meterse en la obra pública de La Plata y debido a que le habrían dado todo para que se meta en la obra pública de la ciudad a la barra de Iván Tobar, quien maneja la UOCRA en la ciudad bonaerense. Cabe destacar que Tobar es el exjefe de la barra de Estudiantes.

Por lo tanto, la barra de Tobar sacó a los barras de Gimnasia de la plaza y de un momento a otro, todo se salió de control. En 13 y 32, los barras de Tobar apuñalaron a un barra de Gimnasia, identificado como Francisco Sacconi (45), quien sería el segunda línea de la barra del Lobo. Como consecuencia, la víctima fue trasladada al Hospital San Roque de Gonnet.

Así quedó el jefe de la barra del Lobo tras el ataque. Foto: José Luis Carut MDZ

Los barras de Tobar fueron hasta el hospital a pelearse nuevamente con los barras de Gimnasia. De un momento a otro, comenzó un feroz tiroteo. El personal de salud y los familiares de los pacientes que se encontraban en el hospital quedaron en medio del enfrentamiento por lo que tuvieron que tirarse al piso. Varias personas resultaron heridas y fueron atendidas por los médicos del hospital.

La barra del Lobo busca venganza

En las últimas horas, los barras de Gimnasia hicieron circular circular imágenes y videos haciendo alusión a una posible venganza. En uno de los videos se lo ve a “El Fernandito”, mano derecha del “Volador”, jefe de la barra del Lobo, quien relató cómo fue el ataque comandado por la barra de Tobar.

El video del mano derecha del jefe de la barra de Gimnasia

“Hay que matarlos a todos, ya fue”, ordenó “El Fernandito”. Y agregó: “Los vi bajar a todos. Todos con facas, pistolas y arpones. Los cagaron matando a todos, hasta a la gente que no era de Gimnasia”.

“Yo tengo todo el estomago mal, me duele mucho, no me puedo mover. Tengo toda la cabeza rota, las piernas rotas, me desperté en el piso”, expresó el segundo del jefe de la barra de Gimnasia. “Me empecé a pelear con uno y después me agarró uno con una faca grande que me agarró a fierrazos y me empezaron a matar”, concluyó.

A su vez, la barra del Lobo viralizó una imágen apuntando contra Tobar. “Tobar mano a mano es cagón”, dice el posteo. Y continua: “Tobar hoy a la mañana agarró una bandita de 30 y fueron a agarrar a un Tripero. Si 30 contra 1. Lo mandaron al hospital Gonet. Y después fueron a los tiros al hospital a buscar más gente”.

La amenaza de la barra de Gimnasia. Foto: José Luis Carut MDZ

A su vez, la barra del Lobo apuntó fuertemente contra los políticos y los acusaron de encubrir a Tobar. “Los políticos socios de Tobar lo encubren. Le dieron la ciudad a un narco”, concluye la publicación.

Los vecinos de La Plata se encuentran sumamente preocupados, ya que se espera que el clima en la ciudad se ponga cada vez más complicado. Hay incertidumbre sobre cómo la Policía y los políticos van a contener la situación.