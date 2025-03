Jana Maradona quebró en llanto al contar cómo se enteró de la muerte de Diego

Durante la quinta audiencia, Jana Maradona declaró como testigo en el juicio por la muerte de Diego. En el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, la hija del exjugador recordó entre lágrimas cómo se enteró de la muerte de su papá: "El 25 de noviembre llamé a Christian Pomargo y le dije que iba a ir. Yo vivo a 40 minutos, entonces me pedí un auto. En el medio del camino, el papá de una amiga me mandó un mensaje y me dio el pésame".

Además, detalló que en un primer momento imaginó que la TV no estaba diciendo la verdad. "Al rato me llega un mensaje que decía 'venite ya porque tu papá entró en paro'. Cuando entro con el auto al barrio, llegando a la esquina, escucho en la radio que había fallecido Diego Maradona", agregó. Cuando llegó a la vivienda, vio a su papá en la cama ya muerto.

Por otro lado, Jana advirtió que vio una ambulancia. "Hubo un Zoom con la gente de Swiss Medical. Ahí dijeron que ellos estaban preparados, que iban a tener máquinas, pero yo en la casa no vi demasiados aparatos médicos. No vi nada. Nunca vi una ambulancia", sostuvo en el juicio.

Por último, en su declaración, aseguró que tanto Luque como Cosacovh se presentaron ante ella como los médico de cabecera de Diego. En su momento, según el alegato de Jana, ambos médicos les sugirieron que Maradona sea internado de manera domiciliaria.

"Después de la operación estuvo algunos días en terapia intensiva, en un momento, nos piden una reunión para entender qué íbamos a hacer después. Nos ofrecen dos caminos: una internación en una clínica de rehabilitación que iba a estar 24 horas controlado por médicos, o una domiciliaria", relató la hija del diez.

Con respecto a esto, señaló que Luque les comentó que era una locura llevarlo a una clínica. En este sentido, estaba indignado por la primera propuesta. "Decía que mi papá no iba a querer, que se iba a sentir más cómodo en una internación domiciliaria y que la gente de Swiss Medical se quería promocionar con mi papá", sostuvo.