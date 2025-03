Investigan un abuso sexual en grupo en una escuela de Santa Fe: apartan a directores y docentes

Un caso de abuso sexual infantil sacude a la comunidad de Gato Colorado, en el norte de la provincia de Santa Fe, y a la localidad chaqueña de Santa Sylvina, separadas solo por 20 kilómetros. La víctima es un niño de 7 años, alumno de la escuela Conrado Nalé Roxlo Nº1.211, un establecimiento con sistema de internado donde, según denunció su madre, fue violado en reiteradas ocasiones por otros tres niños del colegio.

Viviana, la madre del menor, relató que el 14 de marzo su hijo regresó a casa y le contó que había sido abusado por dos compañeros. Sin embargo, con el paso de los días, le reveló que había sido víctima de un tercer agresor. "Ahora sé que fueron tres niños los que lo violaron", expresó con angustia en declaraciones periodísticas.

De acuerdo con su testimonio, el abuso ocurrió varias veces a lo largo de la semana, tanto durante el día como en la noche. Los agresores tienen entre 10 y 12 años. "Lo que quiero es que todos los responsables vayan presos. Todos. Me refiero a los mayores responsables que permitieron que esto pasara", reclamó la mujer en declaraciones a Aire de Santa Fe.

Investigan el abuso sexual en grupo de un niño de siete años en una escuela. Foto: Archivo.

Sobre el estado actual de su hijo, contó que está atravesando una situación traumática: "Él está mal. Tiene ataques de pánico durante todo el día. Duerme a mi lado, pero se despierta gritando y llorando. No quiere que lo toquen. Si intento levantarlo, grita 'no me toquen'. Tiene mucho miedo".

Viviana también expresó su angustia por la falta de respuestas inmediatas y la desesperación que sintió al conocer la situación. "Yo confiaba en la escuela, nunca imaginé que algo así podía pasar. No sé cuánto tiempo estuvo sufriendo mi hijo sin poder hablarlo. Me parte el alma", sostuvo. Además, la mujer señaló que su hijo ha cambiado su comportamiento desde que ocurrió el hecho y que teme por su bienestar emocional.

Medidas del Ministerio de Educación

Ante la grave denuncia, el Ministerio de Educación de Santa Fe tomó medidas en la institución educativa. La directora, una docente y el celador de la escuela fueron apartados de sus cargos mientras avanza la investigación. Además, se decidió designar un interventor para la institución y se inició un sumario administrativo para esclarecer los hechos. Durante el proceso, las tres personas involucradas permanecerán alejadas de sus funciones.

Desde la cartera educativa aseguraron que estas medidas buscan garantizar la transparencia de la investigación y la protección de los alumnos. En tanto, el menor y su familia están recibiendo acompañamiento psicológico para afrontar la situación. Se informó que especialistas en niñez y adolescencia están interviniendo para brindar contención emocional y asesoramiento a la familia.