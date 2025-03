El expresidente de La Lepra Leonardo López está detenido acusado por secuestro extorsivo y su salud es delicada

El exbarra y expresidente de Independiente Rivadavia, Leonardo López, está detenido desde el 14 de febrero de 2024 por un caso de secuestro extorsivo de un ciudadano boliviano residente en Mendoza, con el agravante de que la presunta víctima está desaparecida. Además, si bien su situación judicial es compleja, también lo es su estado de salud, ya que fue catalogado como "paciente de alto riesgo" con "complicaciones que ponen en riesgo su vida".

A raíz de esa situación, MDZ tuvo contacto con una persona del entorno cercano de López para ahondar sobre su situación procesal y su salud; así como con Diego Moschel, de la Procuración Penitenciaria de la Nación, organismo encargado de defender los derechos de las personas privadas de libertad. Cabe destacar que el exdirigente se encuentra detenido en el Complejo Federal N°6 de Luján de Cuyo.

La situación judicial de Leonardo López y qué declaró en la causa

La Justicia Federal de Mendoza investiga el secuestro de un ciudadano boliviano identificado en Mendoza como César Samuel Torrez, pero que a raíz de los avances en la causa se determinó que utiliza una doble identidad y que su nombre real es Nalver Nieves López, nacido en la ciudad de Tarija.

En este hecho, López no solo es uno de los principales sospechosos, sino que además admitió su participación, aunque con una salvedad: sostiene que todo se trató de un autosecuestro y que él mismo contribuyó para que el hombre pudiera recuperar un dinero que le correspondía, pero que su familia no le reconocía.

Es decir, que el secuestro extorsivo existió, pero tras la declaración del exdirigente Azul, se torna clave la versión de la presunta víctima, la cual se imposibilita porque se encuentra desaparecida. Al respecto, un hombre de confianza del detenido manifestó que Torrez -así lo llaman ellos- está vivo, pero que no aparece porque tiene un pedido de captura por homicidio en su país natal, mientras que en la Argentina se lo busca por narcotráfico. Esa misma versión, es la que López ya declaró en la Justicia.

Complejo Federal VI “Luján de Cuyo”, donde se encuentra detenido López / Procuración Penitenciaria de la Nación

En tanto, en la denuncia radicada por la pareja de Torrez el 17 de febrero de 2024, tres días después de la desaparición, había manifestado que el hombre fue raptado en su domicilio de Lavalle por tres sujetos armados que se trasladaban en una camioneta Renault Kangoo y que luego los secuestradores se comunicaron por teléfono para exigir un rescate de 500.000 dólares.

Finalmente, "Leo" López fue detenido el 22 de febrero en las inmediaciones del estadio Bautista Gargantini en momentos en que llevaba a su pareja a la cancha para ver un partido de Independiente Rivadavia. La clave para dar con él fue que se había logrado identificar la patente de la Kangoo que conducía el exmandatario Azul, la misma utilizada para el secuestro del ahora desaparecido.

Su estado de salud es delicado y su vida está en riesgo

Mientras la investigación judicial se desarrolla, aunque sin nuevos avances, el estado de salud de Leonardo López ha empeorado en la cárcel y se torna cada vez más complejo.

De acuerdo con un informe médico al que pudo acceder MDZ, el exdirigente padece la enfermedad de Parkinson en estadio II, acompañada de disautonomías, insomnio, ansiedad, depresión y temblores. Además, presenta inestabilidad postural, lo que le ha causado mareos y caídas. Asimismo, sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), lo que agrava su estado general.

A modo de ejemplo, cuentan que López requiere de asistencia para realizar ciertas actividades u obligaciones diarias, tales como limpiar o cocinar, y que se toman medidas de seguridad, como por ejemplo que alguien debe esperarlo en la puerta del baño cuando ingresa a la ducha. La salud de López es delicada / X: @locuramza

Incluso, el mismo parte hace referencia a la posibilidad de que también padezca espondiloartrosis con compresiones y un síndrome metabólico con gliosis cerebral focal frontal superior derecho, el cual fue tratado en el mes de octubre por micosis faríngea.

Además del diagnóstico, tiene antecedentes por elevado consumo de cocaína y otras drogas de abuso desde los 14 a los 46 años -actualmente tiene 48-. Asimismo, en 2010 fue intervenido por sinusitis.

Por último, la conclusión que se presenta en el parte de salud es que "se considera que este paciente presenta alto riesgo de complicaciones por disautonomías, EPOC y caídas múltiples, que ponen en riesgo su vida, por lo que se indica evaluación multidisciplinaria y se solicita manejo penal en su domicilio".

El pedido de prisión domiciliaria

Tal como se manifiesta en la última parte del informe médico, a través de su abogado, López solicita la domiciliaria, pero de momento no ha obtenido ese beneficio.

Consultado sobre esa situación, Diego Moschel, titular de la delegación de Cuyo de la Procuración Penitenciaria de la Nación, manifestó que "nosotros en cualquier caso de cualquier detenido con un tema de salud tenemos la posibilidad de verlo con nuestro médico y evaluar el tratamiento que ha tenido y su historia clínica, y de ahí hacer sugerencias que consideremos para un correcto abordaje. La ley en ejecución penal en casos de enfermedades graves o agravamiento del estado de salud dentro de una detención nos permite a veces evaluar junto con la defensa la posibilidad de pedir alguna modalidad alternativa de detención, como ser un arresto domiciliario, porque dentro del servicio quizás no se le pueda dar la correcta atención médica que necesita y esto le podría provocar un agravamiento de la enfermedad o hasta la muerte".

Luego, sostuvo que "desde el abordaje es exactamente igual la condición del detenido, porque lo que protegemos son sus derechos. La causa por la que sea que está detenido a nosotros no nos modifica nada, no la tenemos en cuenta porque no hace a nuestra labor, sino que hace a la labor de la defensa. Lo de nosotros son las condiciones de detención, sea por la causa que fuera".

También, consultamos con Moschel sobre el estado general de las cárceles, a lo que respondió que "si bien nunca es del todo bueno, sí puedo decir que ha habido cierta mejora en los últimos años a nivel de infraestructura, tanto en las cárceles de Mendoza como en el Complejo Federal, que es relativamente nuevo".