Juicio a Néstor Soto: se conocen los alegatos y se aguarda el veredicto por el femicidio de Catalina Gutiérrez

Los alegatos en el juicio contra Néstor Soto por el femicidio de Catalina Gutiérrez en la provincia de Córdoba se darán a conocer este miércoles y se aguarda por conocer el veredicto. En la última audiencia el acusado explicó qué mecanismo utilizó para asesinar a su mejor amiga y pidió “perdón”.

Este miércoles se realizan los alegatos por parte de la fiscalía, la querella y la defensa. Así, cada parte tendrá una hora y media para exponer frente al Tribunal.

Respecto del veredicto, informaron que las autoridades de la Cámara en lo Correccional y Criminal de 11° Nominación de Córdoba podrían dar a conocer este miércoles la sentencia contra Soto.

Pese a que el fiscal Marcelo Sicardi propuso modificar el agravante de alevosía por el de criminis causa, sin modificar el de violencia género, si se lo encuentra culpable recibirá la pena de prisión perpetua.

En la última audiencia el acusado declaró y dijo que era un “homicida”, pero no un “femicida”, y hasta explicó el mecanismo que utilizó aquella noche para asesinar a Catalina.

El joven explicó que mantuvo una discusión verbal y física con su amiga: "Los dos estábamos en el piso y empezamos a pelear. Me apretó la nuez y se me apagó la tele". Allí, Soto utilizó a su abogada Ángela Burgos Niño a modo de ejemplo y explicó cómo la mató: "Le agarro las manos, se las zafo y hago la maniobra del mataleón. Me cayó la ficha. Cuando la suelto lo primero que hago es escucharla si estaba viva y ví que no".