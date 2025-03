Lo amenazaron, le robaron la camioneta y rompieron el portón de su casa

Un nuevo episodio de inseguridad tuvo lugar en la localidad bonaerense de Merlo, donde un grupo de delincuentes le robó la camioneta a un hombre, lo amenazó con armas de fuego y luego le destruyeron el portón de su casa.

El hecho ocurrió el sábado pasado por la noche, en un domicilio ubicado en el barrio Libertad, en Merlo. Allí, cuatro ladrones abordaron a un hombre y lo amenazaron con armas de fuego.

En diálogo con TN, la víctima relató: “Me amenazaron con un arma y le hice caso, si no soy boleta. Tenía el arma en la cabeza y me dijeron que no suba el vidrio, que me baje de la camioneta y que salga corriendo”.

Luego, el hombre se ocultó detrás de un árbol, pero justo su hijo salió al patio de la casa. Yo lo único que pensaba es que ellos no salgan. Mi nene salió y se regaló para que le pegaran un tiro. Gracias a Dios los tipos no bajaron el vidrio y no pasó a mayores”, expresó.

El momento en el que los ladrones le robaron la camioneta

En las imágenes se observa cómo los delincuentes se roban la camioneta, destruyen el portón de la casa y luego se dan a la fuga. Con la intención de frenar a los malvivientes, el joven de 20 años se subió a un auto y los persiguió. “Lo llamé y le pedí que volviera, que dejara la camioneta. Yo quería proteger a mi familia, que no le pase nada más a nadie”, indicó.

Y concluyó: “Vale más mi vida y la de mi hijo que una camioneta, él tiene un futuro, tiene 20 años. Gracias a Dios de que estos tipos no hicieron nada, no me mataron ni a mí ni a mi pibe”. Según detallaron los vecinos, este no es el primer hecho de inseguridad que ocurre en la zona. “Hace dos o tres años asesinaron a una persona en esta misma cuadra”, señaló la víctima.