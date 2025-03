Aberrante: una joven denunció haber sido drogada y abusada en su primer día de trabajo

Una joven denunció haber sido drogada y abusada en su primer día de trabajo en un aberrante hecho ocurrido en la localidad bonaerense de Zárate y apuntó contra el dueño de un local de comidas.

De acuerdo con el testimonio de la joven todo sucedió el 19 de febrero, cuando fue a una entrevista en Zárate con un hombre conocido de su hermana y coordinó para comenzar a trabajar al día siguiente.

En la primera jornada laboral, según contó en una entrevista brindada al programa Telenoche, “estuve alrededor de 3 o 4 horas trabajando, haciendo empanadas. Después, él me convidó una bebida que yo no vi cuando la preparó. Cuando tomo, me empiezo a sentir que estaba como en un modo automático. No podía manejarme y siento que pierdo la conciencia”.

Después, habría ocurrido el abuso: “Cuando me despierto, él estaba arriba mío, completamente desnudo. Yo, toda desnuda pero con las zapatillas puestas, tirada en el piso con un acolchado azul, al lado de la cocina, en un depósito. Él sale de arriba mío cuando yo despierto y me da un rollo de servilletas y me meto en el baño”.

Luego, la víctima relató que el hombre la llevó hasta su casa cerca de la medianoche, que le iba tocando la pierna y le manifestó que "si quería progresar, no iba a contar nada", al tiempo que le dijo que la iba a llevar de vacaciones a Mar del Plata y que "desde que yo era chica le gustaba, desde los 15 años, porque estuvo en mi fiesta de 15".

Más tarde, cuando llegó a su casa, la joven le contó a su madre lo sucedido y fueron juntas a hacer la denuncia. En tanto, confirmó que recibió mensajes de por lo menos otras cuatro chicas que también habrían sido abusadas por el acusado, de las cuales tres radicaron la denuncia.