Detuvieron a otro involucrado en la estafa piramidal liderada por una influencer

La fiscal Lourdes Quagliatti ordenó la detención de otro presunto cómplice de Candela Salazar (27), la influencer acusada de liderar una estafa piramidal cripto en Córdoba. Cabe destacar que Salazar fue detenida el 3 de diciembre de 2024, en el aeropuerto Ambrosio Taravella cuando estaba por tomar un vuelo hacia Buenos Aires.

Según detalló Infobae, se trata de Agustín Barrera (27), quien habría sido parte de la estafa piramidal liderada por la influencer. Según trascendió, Barrera habría tenido un rol activo en la percepción de dinero, en la elaboración y la comunicación del engaño a los clientes.

El miércoles, los efectivos policiales del Departamento de Delitos Económicos detuvieron al joven tras un allanamiento en una casa del barrio Granja de Funes, ubicada en el extremo noroeste de la ciudad de Córdoba. La próxima semana será indagado por la fiscal Quagliatti.

La detención de Salazar

El 3 de diciembre de 2024, la Policía de Córdoba detuvo en el aeropuerto Ambrosio Taravella a la influencer, quien está acusada de estafar a sus seguidores por más de 23 mil dólares. La joven habría engañado a varias personas haciéndoles creer que mediante distintas inversiones de dinero podían obtener el pago de importantes intereses mensuales en dólares.

Video: así fue detenida la influencer

Ese mismo martes, los efectivos llevaron a cabo dos allanamientos en dos domicilios ubicados en el barrio Urca. En uno de los inmuebles arrestaron a Nicolás Gionco (27), quien quedó imputado como partícipe necesario de estafas reiteradas. Sin embargo, por el momento Gionco no está bajo arresto.

Así operaba la influencer

Según la investigación, los engaños comenzaron a suceder a partir de mediados de 2022. Salazar les hacía creer a sus seguidores que, mediante inversiones de dinero, podían obtener el pago de intereses mensuales que superaban el 10% y hasta podían alcanzar el 12%. Los acusados aseguraban que efectuarían diferentes operaciones financieras, vinculadas a las criptomonedas, las cuales nunca realizaban.

Cuando la detuvieron, se creía que eran cuatro las víctimas y que el dinero robado llegaba a los 23 mil dólares. Con el avance de la investigación, el número de damnificados casi que se triplicó, por lo que se supone que el botín obtenido también habría crecido.

La vida de lujo de Salazar

La influencer de 27 años tiene una fuerte presencia en la red social Instagram, donde cuenta con más de 9 mil seguidores. Salazar se describe como una “nómada digital” y comparte publicaciones sobre sus viajes y su estilo de vida. Además, tiene una página web donde vende servicios como por ejemplo: un curso para monetizar redes sociales y hasta un curso de marketing para empezar un negocio.

La fuerte presencia de la influencer en las redes sociales. Foto: @candesalazarok

“Viví muchos años en función de otras personas. Llenando las expectativas de otros y nunca las mías hasta que me quedé vacía. Trabajar en mí me cambió la vida. Cambié todos mis hábitos, mi mentalidad. Leí muchos libros y tomé decisiones donde el primer paso fue priorizarse. Dejar mi trabajo y comenzar a emprender me llevó a un camino de evolución”, dice uno de los posteos destacados en su perfil de Instagram.

A su vez, la influencer se muestra realizando actividades en distintos países como Venezuela, México, Marruecos, España, Inglaterra, Estados Unidos y Colombia. Por último, la acusada de estafas menciona que sus infaltables en la vida son entrenar, meditar, leer, sus amistades, la desconexión, la paz mental, entre otros.