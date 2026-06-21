Dos mujeres fueron detenidas tras robar en un comercio de Godoy Cruz

Las aprehendidas simularon ser clientas y ocultaron mercadería entre sus prendas. La policía las detuvo luego del robo tras identificarlas en la vía pública.

El robo se dio en la calle Balcarce de Godoy Cruz.

Cerca de las 20:30 del sábado, dos mujeres de 34 y 35 años respectivamente fueron detenidas en Godoy Cruz tras robar en un local ubicado en calle Balcarce al 550. Las aprehendidas fingieron ser clientas y, en un descuido, ocultaron mercadería entre sus prendas y se retiraron.

Fuentes policiales informaron que personal que patrullaba preventivamente la zona fue advertido de lo ocurrido por una mujer y, a los pocos metros, aprehendieron a dos mujeres que coincidían con la descripción aportada.

Durante la requisa, los efectivos hallaron entre la ropa de las detenidas diversos productos sustraídos del comercio. La empleada del local explicó que ambas mujeres simularon ser clientas, consultaron sobre algunos precios y se llevaron mercadería oculta en su ropa antes de retirarse.