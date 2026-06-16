Personas enajenadas, delirio y caos en el centro mendocino por el evento de un famoso influencer

Una convocatoria masiva colapsó las veredas del centro desde la madrugada. Los detalles de una jornada marcada por el caos la tensión y el desespero.

Cientos de ciudadanos atrapados en el delirio y caos en el centro mendocino tras la multitudinaria convocatoria.

Una mañana pacífica se transformó en un tremendo escenario con una multitud en el centro mendocino. Las veredas se vieron desbordadas por un grupo de incontrolables que alteró por completo el ritmo de la ciudad. El fenómeno que comenzó el caos en las primeras horas del lunes despertó la alarma en redes sociales por la convocatoria de un famoso influencer.

Parviz y el caos en la inauguración (4) Una de las publicaciones del influencer agradeciendo a los cientos de ciudadanos atrapados en el delirio y caos en el centro mendocino. Foto: Instagram @parvizbenazirov Tensión en las calles de Mendoza El panorama se volvió crítico con el paso de las horas, la reconocida cuenta de Instagram @modo_creador_mza compartió en sus redes caóticas escenas con decenas de personas intentando ingresar al comercio. Lo que inicialmente parecía una concentración relativamente organizada derivó en un descontrol absoluto, donde el descontento no tardó en manifestarse de forma violenta. “Desde la 6 de la mañana que estoy haciendo la fila”, exclamó con indignación uno de los presentes ante la imposibilidad de avanzar en un perímetro totalmente colapsado.

Mirá las imágenes de la caótica convocatoria del famoso influencer: Caos en la ciudad de Mendoza tras la inauguración del comercio de un influencer Caos en la ciudad de Mendoza tras la inauguración del comercio de un influencer. Video: Instagram @modo_creador_mza Pronto, la impaciencia generalizada dio lugar a situaciones extremas en las puertas del flamante establecimiento. La masividad del evento sobrepasó cualquier previsión logística, generando amontonamientos y escenas de extrema tensión. “Se generaron empujones, peleas y gritos”, describieron los testigos que observaban con asombro el nivel de crispación en el ingreso del local comercial.

Intervención policial y cierre de puertas intempestivo La situación escaló a tal punto que las autoridades policiales debieron desplegar un operativo de urgencia para intentar reestablecer el orden. La marea humana, frustrada ante la drástica decisión de clausurar el acceso a las pocas horas de la apertura, reaccionó de forma hostil. Fuentes vecinales confirmaron que “intervino la policía para intentar controlar la furia enardecida” de los concurrentes apostados en el lugar.

Parviz y el caos en la inauguración (3) El influencer protagonizando una de las imágenes que se viralizaron rápidamente en las redes sociales tras el colapso ocasionado por los furibundos seguidores. Foto: Captura de video @modo_creador_mza Detrás de este fenómeno que paralizó el corazón comercial de la provincia se encontraba el influencer ruso Parviz Benazirov, quien convocó a sus más de 1.7 millones de seguidores para la inauguración de su nuevo emprendimiento. La respuesta masiva revivió el debate sobre el impacto de estas figuras en el espacio público, considerando los antecedentes de desmanes que el creador de contenido ya había generado en las calles mendocinas.