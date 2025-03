Un trabajador se encadenó en la Municipalidad de Luján y denuncia que sufre una persecución política y gremial

Un hombre se encadenó en la Municipalidad de Luján de Cuyo y denuncia que sufre una persecución política y gremial. Se trata de un empleado municipal que se desempeña en el área de comercio y manifiesta tener un conflicto desde 2019 que lo llevó a tomar esa medida de fuerza.

Se trata de Carlos Ceverino, quien dice ser perseguido con "causas armadas" por una serie de reclamos que realizó en 2019, cuando era delegado municipal, con cartelería para obtener mejoras y beneficios para los trabajadores. "Como era delegado no me podían modificar el sueldo, pero lo hicieron igual", dice el hombre.

Ceverino cuenta que le labraron un acta irregular porque "había ido a asustar a un comerciante". "Es una camita, todo preparado", sostiene quien se encuentra encadenado en el puesto 1 de la Municipalidad, a la altura de calle Boedo, en el Parque Cívico de Luján.

Video: el mensaje del hombre que se encadenó en Luján

El trabajador dice que la denuncia fue radicada por el contribuyente en 2019, en época de intendencia de Sebastián Bragagnolo, pero que él fue notificado recién en 2023. Además, afirma que logró demostrar que el acta no tenía su letra ni su firma.

Ahora, comenta que es congresal de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y que "le inventan cosas". Por ejemplo, denuncia que "apretaron a una compañera que es monotributista para que me denuncie porque la presioné para tomar un trámite y me iniciaron un expediente". "Tengo dos hijos y a mi señora, jamás he tratado mal a una mujer", argumenta.

Además, Ceverino declara que "recibo notificaciones de investigaciones sumariales, todos casos insólitos. Y ahora que me encadené recién quieren encontrar una solución, porque no quieren que esté acá".

Finalmente, sobre el motivo de la presunta persecución, el hombre dice que "he pegado cartelería de ATE cuando estábamos cerca de una paritaria, pero sin insultar a ningún intendente ni nada de eso. Sin embargo, me seguían y me sacaban fotos. Nosotros no queríamos que implementaran la billetera virtual y pedíamos mejoras en los salarios, ropa y sellos", concluyó.