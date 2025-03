Un camión sin frenos dejó diez autos destruidos y causó un caos en Neuquén

Un impactante accidente tuvo lugar en la ciudad de Neuquén cuando un camión de carga, que transportaba áridos desde la zona del Parque Industrial, sufrió una falla en los frenos y provocó un choque múltiple que involucró a diez vehículos. El siniestro ocurrió alrededor de las 13 de este sábado en la calle Salta al 600, entre Sargento Cabral y Antártida Argentina, generando un caos en la zona y causando daños materiales significativos.

Según informaron fuentes oficiales, el camión formaba parte de un convoy y ocupaba la tercera posición cuando, al ingresar por el norte de la ciudad, experimentó una falla en el sistema de frenos. Esta avería llevó al conductor a perder el control del vehículo, embistiendo a su paso a una Ford Eco Sport, una Toyota Hilux, un Peugeot 207, un Volkswagen Gol Trend, un Peugeot 206, una Citroën Berlingo, un Nissan Tiida, un Ford Fiesta, un Fiat Punto y otro vehículo que se encontraba estacionado dentro de una vivienda.

Vehículos dañados tras el choque múltiple provocado por un camión sin frenos. Foto: Gentileza Diario Río Negro/Florencia Salto.

El impacto no solo afectó a todos los vehículos, sino que también provocó la caída de postes y árboles en la cuadra, debido a que los autos fueron desplazados en distintas direcciones por la fuerza del choque. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad, ya que los vehículos afectados se encontraban vacíos en el momento del accidente. El conductor del camión, un hombre de 29 años oriundo de San Luis, fue trasladado al hospital Bouquet Roldán y, tras ser evaluado, recibió el alta médica al no presentar lesiones de consideración.

El comisario Pablo Encina, en declaraciones a medios locales, calificó el hecho como un milagro, destacando que no había personas dentro de los autos en el momento del accidente. Además, señaló que la documentación del conductor estaba en regla y que el test de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo.

Autoridades evalúan los daños causados por el accidente en una calle de Neuquén. Foto: Gentileza Diario Río Negro/Florencia Salto.

En el lugar del incidente trabajaron intensamente bomberos de la Policía, empleados municipales y personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). Para remover el camión incrustado en la vivienda, fue necesaria la intervención de un ingeniero civil y un arquitecto, quienes coordinaron las tareas de extracción utilizando una cargadora.

Asimismo, se dispuso una consigna policial durante la madrugada para resguardar la propiedad afectada y un comercio adyacente, cuyo dueño temía posibles robos debido a los daños en la fachada. Junto con ello, la fiscalía de Actuación Genérica interviene en la investigación del caso para determinar las causas exactas del accidente y evaluar las responsabilidades correspondientes.