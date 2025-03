Caso Kim: la Justicia definió qué sucederá con uno de los asesinos de la niña

La Justicia de La Plata decidió que el menor de 14 años, uno de los acusados por el crimen de Kim Gómez, la niña de 11 años que perdió la vida tras ser arrastrada durante 15 cuadras en un auto robado, continúe bajo medidas de seguridad. Sin embargo, la jueza María José Lescano desestimó el pedido de la fiscal Carmen Ibarra para que el acusado permanezca con estas medidas hasta alcanzar la mayoría de edad.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Ibarra detalló que la jueza resolvió no fijar un plazo para las medidas de seguridad, a la espera de nuevos informes y evaluaciones sobre qué institución será la más adecuada para alojar al menor y qué tipo de tratamiento se le aplicará. La fiscal acusó al joven de 14 años como coautor tanto del robo como del homicidio de Kim Gómez.

"Si bien la jueza determinó que el menor es responsable por el ataque mortal, no ha establecido aún hasta cuándo durará la medida de seguridad, ya que se aguardan los informes correspondientes sobre su tratamiento", explicó Ibarra.

No obstante, recientes pruebas indicarían que el menor no participó directamente del crimen. Entre ellas, se encuentran las declaraciones de Florencia, testigo clave, quien no reconoció al menor como uno de los involucrados, además de los videos de las cámaras de seguridad y una pericia realizada al automóvil robado, que no encontró huellas del menor en el vehículo.

Por otro lado, su presunto cómplice, un joven de 17 años, permanece en prisión preventiva, cumpliendo 180 días de detención a la espera de que se resuelva su situación procesal.

Este domingo, se llevó a cabo una emotiva marcha en homenaje a Kim Gómez. Vecinos y familiares de la víctima se concentraron en la intersección de la calle 18 y 72, en un acto de reclamo por justicia. Con globos rosa y blanco en mano, los participantes expresaron su solidaridad con los padres de la niña, Marcos y Florencia, y demandaron un aumento en la presencia policial en la zona, preocupados por los reiterados hechos de inseguridad.

El reclamo también se vio reflejado en los carteles que los manifestantes alzaron, en los cuales se pedía justicia por la muerte de Kim y más seguridad para prevenir futuros delitos en el vecindario.