El vendedor ambulante auxiliado por el delivery asesinado en Moreno reveló detalles impactantes

Este miércoles por la mañana, el vendedor ambulante auxiliado por Lucas Aguilar, el delivery que fue asesinado a puñaladas el jueves pasado en Moreno, rompió el silencio y reveló detalles impactantes.

En dialogó con Radio Splendid, el vendedor ambulante detalló: “Me apuñaló y traté de defenderme como pude. Vino directo a matarme. Lucas me salvó”. Leonardo Merollo expresó que al asesino lo mandaron a matar. “El asesino de Lucas venía decidido a matar a alguien”, sostuvo.

“Creo que a este asesino lo mandaron para matar a alguien y que llame la atención. Me pudo haber tocado a mí”, relató e indicó: “Este sujeto ya había intentado matar, estaba loco y alguien por unos pesos, seguramente, lo contrató para que lo haga. Es lo que más o menos lo que yo me imagino”.

A su vez, el vendedor ambulante explicó que pudo defenderse, mientras que el delivery no tuvo la misma suerte. “Me puedo defender con los pies, porque la primera puñalada, que él me da no fue tan profunda como la que le da a Lucas, que lo agarra de sorpresa”, añadió.

Por último, Merollo aclaró que aún no pudo comunicarse con la familia de la víctima. “No, no pude comunicarme con la familia de Lucas. Solo hablé con uno de los chicos, que era amigo de él”, concluyó.