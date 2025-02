En primera persona: un conductor alcoholizado intentó sobornar a un oficial de tránsito

Un insólito episodio tuvo lugar durante un control de alcoholemía, donde un hombre de 54 años fue detenido por manejar alcoholizado, sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y con la licencia de conducir vencida. Lo que agravó aún más la situación fue que el hombre intentó sobornar al oficial de tránsito.

El hecho ocurrió en el kilómetro 31,7 de la Ruta Nacional 226, en la provincia de Buenos Aires. Allí, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detuvo a un conductor durante un control de alcoholemía.

Al ser examinado, el test de alcoholemía arrojó 1,71 g/l de alcohol en sangre. Además, corroboraron que el conductor no tenía la VTV y la licencia estaba vencida. En el video difundido por la Secretaría de Transporte se observa cómo el hombre se defendió diciendo que solo se tomó cuatro o cinco cervezas y que venía de un club con dos acompañantes.

“Escuchame genio, no seas malo. Esto no pasa, esto no pasa ni de la esquina”, se le escucha decir al hombre. En las imágenes se ve como en un momento el detenido intentó sobornar al oficial de tránsito. “Te damos unas medias o algo”, sostuvo el conductor.

El momento en el que el conductor alcoholizado fue detenido

Sin embargo, el agente se negó y el hombre fue detenido. Se estima que la sanción económica puede llegar hasta $1.400.000, además de la inhabilitación para conducir, cuyo plazo será determinado por el Juzgado interviniente.

Los controles de alcoholemía en 2025

Desde el comienzo del verano la ANSV realizó 4.037 operativos en todo el país, fiscalizando 492.000 vehículos de todo tipo y sancionando a 9.080 conductores.

Principales sanciones detectadas:

-1.922 alcoholemias positivas

-1.345 falta de documentación

-1.157 falta de RTO/VTV

-669 por no usar el cinturón de seguridad o la silla infantil

-593 falta de seguro vigente

-555 patentes tapadas y/o con aditamentos

Por último, el organismo nacional apunta a que los ciudadanos asuman la responsabilidad de sus acciones al volante, promoviendo así una cultura de seguridad vial basada en la libertad y el respeto por los demás.