Los vecinos y familiares de Kim reclaman justicia y seguridad

Hartos de la inseguridad en la ciudad de La Plata, vecinos, amigos y familiares de Kim Gómez reclamaron justicia frente al Fuero Penal de La Plata, por la nena de siete años que fue atropellada y asesinada por dos delincuentes.

En diálogo con MDZ, Adrieli, tía de Kim, pidió por favor que se haga justicia y que cambien las leyes. “Si no hay un cambio real en las leyes no va a haber justicia”, manifestó la mujer. Además, confirmó que las autoridades de la provincia manifestaron su apoyo a la familia. Sin embargo, la tía de Kim sostuvo: “Hasta que no veamos algo concreto, no creemos en ninguna promesa”.

Por otro lado, al preguntarle sobre si el padre del detenido de 17 años se comunicó con Marcos Gómez, el padre de Kim, la mujer reveló que eso no sucedió. “Solo dijo pavadas para minimizar su culpa”, sentenció. Y agregó: “Realmente no creemos en ese arrepentimiento”.

Asimismo, Walter, amigo de la familia de Kim, contó que está acompañando a la familia de la nena asesinada y que reclama justicia. “La familia está hecha pedazos. Kim era su vida”, relató en diálogo con MDZ.

Video: los vecinos reclaman justicia por Kim

Walter indicó que este tipo de hechos no ocurren únicamente en La Plata, sino que son cada vez más frecuentes en cada punto del país. “Yo no soy de La Plata, soy de otra zona muy complicada que es La Matanza”, explicó. Y concluyó: “Nosotros no vivimos en La Matanza, sobrevivimos”.

Posteriormente, el padre de la nena se asomó por la ventana de la sala donde se estaba desarrollando la audiencia y la gente estalló al grito de “justicia”. Los vecinos reclamaron más seguridad y que no suelten a los asesinos de Kim.

Video: los manifestantes apuntaron contra las autoridades de la provincia

A su vez, apuntaron contra las autoridades provinciales y pidieron la renuncia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y de la fiscal Sabrina Cladera, quien, tres semanas antes de la muerte de la nena, liberó al delincuente de 17 años que había robado un auto.

Los compañeros de Kim estuvieron presentes en la marcha. Foto: José Luis Carut MDZ

Por último, este viernes por la mañana se realizó la primera audiencia ante la jueza de Garantías María José Lescano, en la que se pidió la prisión preventiva del joven de 17 años y el alojamiento del chico de 14 en un centro de contención.