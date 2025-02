Habló el padre de uno de los asesinos de Kim Gómez: "Es una mierda de persona"

Héctor fue el encargado de entregar a su hijo y de identificar a su sobrino, que era el otro menor que lo acompañaba. En sus declaraciones expresó: "Con una mano en el corazón, es una mierda de persona con lo que hizo y va a pagar".

Los menores de 14 y 17 años están acusados del asesinato de Kim Gómez, luego de que el pasado martes robaran un auto en Altos de San Lorenzo en La Plata. La pequeña de siete años quiso escapar y termino siendo arrollada por el vehículo.

El padre y tío de los delincuentes agregó: "Que no me llamen, no lo pienso sacar, que se pudra adentro y pague lo que hizo". Posteriormente, Héctor se sincero y le pidió disculpas a la familia y comentó: "Que se queden tranquilo, que él va a pagar lo que hizo. El no va a salir de ahí adentro".

También habló la hermana de uno de los menores, Belén, y explicó que "cuando el me cuenta lo que hizo, lo primero que hago es llamar a mi papá y entregarlo. Nosotros lo entregamos, queremos dejar en claro eso". Luego extendió sus disculpas a la familia de la menor.

Finalmente, Héctor sentenció: "Tenemos mucha bronca, por culpa de él estamos pasando este momento. No le falta nada, tenía todo y no tenía necesidad de hacer esto".