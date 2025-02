Conoció a dos mujeres en la Arístides, las invitó a su departamento y resultaron ser "viudas negras"

Un hombre fue víctima de dos "viudas negras" en la Ciudad de Mendoza y ahora se lleva adelante una investigación para dar con las acusadas, que fueron captadas en cámaras de seguridad. La víctima estuvo dormida por más de 12 horas y cuando se despertó se encontró con que le habían robado varias pertenencias en su departamento.

Todo comenzó en el bar Birra House de Arístides Villanueva al 100, donde el hombre de 35 años fue a tomar algo con un amigo. Luego, se arrimaron a una mesa en la que se encontraban dos jóvenes y compartieron unos tragos con ellas. Poco después, su amigo se retiró del lugar y comenzó la pesadilla para la víctima.

Al avisar que se iba, las chicas se ofrecieron a llevarlo a su departamento ubicado en España y Echeverría de Ciudad, por lo que el hombre aceptó y además las invitó a subir para tomar algo más, a lo que las mujeres accedieron. De hecho, hasta fueron a comprar más bebidas en la zona de La Alameda. Sin embargo, ya en la propiedad, entre copas, música y baile cerca de las 4:30, según indicó el muchacho, "se le apagó la tele".

El ataque se produjo en un departamento en la zona de La Alameda / Archivo Alf Ponce Mercado/MDZ

El hombre se despertó más de doce horas después, cerca de las 18, y desconcertado y aún mareado advirtió que el departamento estaba revuelto. Luego, comenzó a descubrir los faltantes: el teléfono celular, dinero en efectivo, bolsos de ropa, lentes y hasta pertenencias de su hija de 3 años y medio.

"Me levanté y me chocaba contra las paredes, estaba muy mal. A la tarde fui a hacer la denuncia y me tropezaba, seguía mareado. por suerte me acompañó un amigo", contó.

Las acusadas son dos mujeres de entre 25 y 30 años aproximadamente, que se movilizaban en un vehículo Chevrolet Cruze oscuro. Las mismas quedaron grabadas en cámaras de seguridad de la zona, y si bien la víctima evitó brindar mayores detalles para no entorpecer la investigación, parece estar todo bien encaminado para hallar a las "viudas negras".