Brutal batalla campal: jugadores se agarraron a las piñas durante un partido de fútbol

Una salvaje batalla campal tuvo lugar durante un partido de fútbol en la provincia de Santa Fe, donde varios jugadores se agarraron a las piñas. Como consecuencia, un jugador sufrió una fractura en el pómulo.

El violento episodio ocurrió el martes pasado por la noche, durante un partido de fútbol entre Gimnasia y Esgrima de Ciudadela y Sportivo Urquiza por la Copa "Túnel Subfluvial", en Santa Fe.

Sportivo Urquiza, había conseguido imponerse 2-0, pero sobre el final del partido Gimnasia logró el gol que selló su clasificación. Tras el gol, los jugadores del equipo de Paraná reclamaron que el jugador se encontraba en posición adelantada. Segundos después, se armó un tumulto y se desató una batalla campal entre los jugadores.

Según los testigos, el arquero de Sportivo Urquiza atacó desde atrás al jugador N.° 7 de Gimnasia de Ciudadela, provocándole una fractura en el pómulo. Inmediatamente, el joven fue asistido y trasladado al Hospital Cullen.

Por el momento, no se registraron declaraciones oficiales por parte de las autoridades de Sportivo Urquiza, ni de la organización del torneo.

Video: así se agarraron a las piñas en un partido de fútbol

Habló el jugador que resultó herido

En diálogo con el medio Aire Digital, Juan Cruz Juárez relató: “Ellos empezaron a pegar. En un momento yo me tiro para atrás, veo venir el arquero, pero lo que menos me imaginé es que venía a pegarme. Me dio una piña, me caí al piso y me quedé desmayado, me pegó una patada en la cara de nuevo”.

“Me fracturaron el pómulo y me van a operar”, agregó Juárez. Y concluyó: “Ese día me sentí solo, nadie de la Liga santafesina se puso de mi lado”.