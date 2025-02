Caso More Rial: se entregó uno de los acusados por robo

En las últimas horas, uno de los acusados por el robo a una casa en la localidad bonaerense de Villa Adelina en el que está imputada la influencer Morena Rial, se entregó a las autoridades.

Se trata de Alan Fernández, quien está vinculado con la banda que robaba casas junto a More Rial. El sospechoso se encontraba prófugo y este martes se entregó por cuenta propia.

En dialogó con la prensa, Fernández declaró: “Me presento ante la justicia de Tucumán porque me dijeron que me presente y para comprobar que yo no tengo nada que ver en este hecho y soy inocente”.

El abogado del acusado, Héctor Yemmi, explicó: “La amistad entre Rial y Fernández comenzó hace cuatro o cinco años, pero no tuvieron mucho contacto”. Y agregó: “Ella en este último tiempo lo trataba de convencer de que viaje a Buenos Aires y le prometía que no le iba a pasar nada”.

Asimismo, el abogado detalló que su cliente quería ser modelo y que su idea siempre fue ir a Tucumán. Sin embargo, según mencionó Yemmi, More Rial lo terminó convenciendo y le pego el pasaje para que se quedara en Buenos Aires. “Ahí empieza el vínculo para robar”, le confirmó a la Agencia Noticias Argentinas.

“A él se lo vincula porque hay dos hechos. Uno que es por averiguación de ilícito donde se los encuentra a varias personas con un nene de cuatro meses en un auto. Ese caso mi cliente lo reconoce, dice que estaba en el vehículo, pero que bajo ningún punto de vista iban a robar”, indicó.

Cabe destacar que, en estos momentos, Morena Rial se encuentra en libertad, pero cumple con ciertas condiciones: por ejemplo, no puede salir del país, debe presentarse cada 15 días al juzgado para comparecer y tiene prohibido manejar vehículos que no sean de su propiedad.