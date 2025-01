Robo piraña en Viña del Mar: turistas mendocinos atacados en pleno shopping

La ilusión de unas vacaciones en el vecino país se transformó en una pesadilla para Ignacio y su familia, quienes fueron blanco de un robo tipo "piraña" en uno de los malls de Viña del Mar. Este tipo de asaltos, que parece ser cada vez más común en los centros comerciales chilenos, pone en jaque la seguridad de los turistas en plena temporada alta.

“Era como unos 30 o 40 pibes que bajaban las escaleras corriendo y agarraban todo lo que encontraban. Se llevaban celulares y cualquier cosa que pudieran arrancar de las manos de la gente”, relató Ignacio a MDZ, todavía impactado por lo sucedido. El episodio tuvo lugar este martes alrededor de las 19 horas, mientras su novia y otros conocidos lo esperaban fuera del establecimiento, él había entrado a conectarse al Wi-Fi de una tienda para pedir un transporte.

Según su testimonio, los asaltantes, en su mayoría menores de edad, de entre 14 y 18 años, actuaron de manera coordinada y violenta. “Según me comentaron algunos chilenos, parece que es algo que se da seguido en esta época porque hay muchos turistas y, a esa hora, que los carabineros no están en el lugar”.

Dentro del shopping, Ignacio pudo presenciar cómo varios clientes eran despojados de sus pertenencias. Cuando los delincuentes llegaron hacia él, logró esquivar el intento de robo, pero eso no bastó para salir ileso. “Me reconocieron afuera porque yo los había señalado a los de seguridad. Uno quiso acuchillarme, pero no alcanzó. Otro me tiró una botella que me destrozó el codo", contó.

Recomendaciones para turistas

Quienes planean viajar a Chile deben estar atentos y actuar con cautela. Aunque las vacaciones son un momento para disfrutar y relajarse, la seguridad no puede quedar en segundo plano y ante el aumento de este tipo de delitos, es fundamental que los turistas extremen precauciones: