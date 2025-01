Homicidio en Guaymallén: los primeros detalles del caso y la situación del vecino involucrado

En las primeras horas de investigación se encuentra el homicidio registrado en la madrugada de este sábado en Guaymallén, en el barrio Santa Ana. Un vecino mató a un presunto delincuente que ingresó a su casa, atacándolo con un palo.

El hecho ocurrió pasadas las 0.30 en calle Copiapó al 1200 y el fallecido fue identificado como Renzo Adrián Molina (32), con antecedentes por robos agravados y cuatro aprehensiones por parte de la Policía. De acuerdo a los testimonios recabados en la escena, este hombre entró a una vivienda y se abalanzó contra dos mujeres, hija y esposa respectivamente del dueño del domicilio.

Este accionar despertó la reacción del propietario, quien con un palo golpeó al sospechoso, principalmente en la cabeza.

Lo sucedido fue reportado al 911 y al herido se lo llevaron al Hospital Central, en grave estado. Fue internado con un traumatismo encéfalo craneano severo y murió horas después.

Con la intervención de la fiscal Andrea Lazo, se dispuso la aprehensión del hombre que lo abatió, trasladado a una comisaría de Guaymallén. En las próximas horas se resolverá su situación procesal inmediata, que oscila entre un homicidio en legítima defensa o un exceso de esta figura.

La fiscal a cargo del caso. /Foto: archivo.

Si bien inicialmente prevalecería la segunda hipótesis, que tiene penas de 1 a 5 años y resulta excarcelable, los investigadores no descartan un conducta justificada para proteger a su familia y que esto no derive en consecuencias penales. Es que según las declaraciones, Molina "estaba sacado" y muy violento, por lo que la vida de las víctimas podría haber corrido peligro, más allá de que el señalado malviviente no estaba armado.

El vecino por ahora está aprehendido, aunque recuperará la libertad en breve. Su imputación dependerá de algunas pruebas, tales como los peritajes de Policía Científica y el adelanto de la autopsia. Cabe recordar que si la fiscalía entiende que es un homicidio en legítima defensa, el proceso en su contra se cerrará.

A partir de las primeras declaraciones, el presunto ladrón antes de querer entrar a robar a esa casa, abordó también un auto con sus ocupantes en el interior.