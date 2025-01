La nueva estafa que suma víctimas e involucra a una aplicación de uso masivo

En la actualidad, las técnicas para robar datos o infiltrarse en cuentas bancarias y billeteras virtuales han evolucionado considerablemente. Los ciberdelincuentes utilizan métodos cada vez más avanzados, dirigidos principalmente a servicios financieros digitales como el homebanking y las billeteras electrónicas. Estas plataformas, debido a su popularidad y al volumen de transacciones que manejan, son blancos frecuentes de ataques.

Mercado Pago, una de las billeteras virtuales más utilizadas en el país, se convirtió en un vector principal para los estafas. Ladrones emplean diversas estrategias para acceder a las cuentas de los usuarios y sustraer dinero mediante engaños sofisticados.

Recientemente, el emprendedor e influencer Claudio Gabriel Fornas alertó sobre un modus operandi empleado por los estafadores. A través de sus redes sociales, Fornas compartió un ejemplo de cómo los ciberdelincuentes intentan engañar a los usuarios mediante correos electrónicos fraudulentos que, a simple vista, parecen legítimos.

"Gente, me acaba de llegar este correo electrónico y se los quería mostrar por si te agarran en frío, sin pensar mucho”, explicó el creador digital y empresario en un video. Durante su explicación, detalló cómo operan estos delincuentes para confundir a los usuarios.

Fornas relató que recibió un correo que alertaba sobre un intento de acceso no autorizado a su cuenta de Mercado Pago. Aunque este tipo de notificaciones son comunes, el mensaje en cuestión no provenía de la billetera virtual. "Te pone este botón, que dice 'no fui yo', para que hagas clic y te dirijas a una página, que en realidad no es la de Mercado Libre. Es un dominio similar y estas son las cosas a las que hay que estar atento”, advirtió el influencer.

Este caso es un ejemplo típico de phishing, una técnica de ciberdelincuencia que consiste en el envío de mensajes fraudulentos, como correos electrónicos o mensajes de texto, que aparentan provenir de fuentes confiables. El objetivo es engañar a los usuarios para que revelen información sensible, como contraseñas o datos bancarios, o para que hagan clic en enlaces maliciosos que redirigen a páginas falsas.

Además de dirigirse a billeteras virtuales como Mercado Pago, el phishing también se utiliza para atacar cuentas de correo electrónico, redes sociales y otros servicios digitales, aprovechando la confianza de las víctimas en marcas o instituciones reconocidas.