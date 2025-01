Hartazgo en la Quinta Sección: robaron tres veces en un lavadero en un fin de semana y una librería baja la persiana

Comerciantes de la Quinta Sección, en la Ciudad de Mendoza, muestran su enojo debido a una ola de robos ocurridos en poco tiempo sobre la calle Paso de los Andes. Jóvenes delincuentes ingresaron tres veces a un lavadero aprovechando que los dueños estaban de vacaciones. Además, entraron en una verdulería, mientras que una librería cerrará sus puertas por culpa de la inseguridad.

Entraron tres veces a un lavadero en la misma semana

En un hecho insólito, delincuentes ingresaron tres veces al lavadero ubicado en Paso de los Andes y M. A. Sáez durante el mismo fin de semana, donde se llevaron herramientas y otros elementos, pero también violentaron las rejas del lugar.

Gonzalo, quien está a cargo del lugar, comentó que en el primer hecho rompieron una reja, se metieron por abajo y sustrajeron todo lo que son herramientas de trabajo y unos tableros" e indicó que "estuvieron seis o siete minutos dando vueltas en la zona y dentro del local revisando todo lo que había".

Fue al regreso de su viaje de vacaciones que la víctima pudo monitorear a través de las cámaras de seguridad cómo habían actuado los sujetos.

Los ladrones rompieron las rejas y se llevaron herramientas y otros elementos / ALF PONCE MERCADO / MDZ

Además, Gonzalo comentó que el miércoles 22 de enero, le entraron dos veces en la misma jornada: "A las 3 de la mañana rompen exactamente la misma reja, se meten y arrancan un reflector que ilumina hacia el frente del local, y el mismo día a las 17:30, que había quedado la reja rota, se vuelven a meter y se terminan llevando lo que había quedado de herramientas y un par de cosas más que estaban dentro del local".

Otro de los hechos que causa indignación e impotencia para los comerciantes es que a algunos de los delincuentes los suelen ver por la zona: "Tengo un par de vídeos y de esta gente que se me mete uno es uno de los cartoneros que pasa por la vereda. Incluso, Gonzalo manifestó que "Tengo cámaras, tengo rejas y tengo un cerco perimetral por el cual la Municipalidad me intimó a que lo desactive por ser supuestamente un riesgo para la sociedad".

Videos: así ingresaron los delincuentes en el lavadero de Paso de los Andes

Una librería cierra sus puertas ante la inseguridad

A pocos metros del lavadero se encuentra la librería de Liliana, quien ha sido víctima de varios robos, uno de los principales motivos que la llevó a tomar la decisión de bajar la persiana. Si bien el local aún está abierto "hasta agotar stock", la mujer comentó que "además de los robos, que es un tema grave, también subieron los montos de los alquileres y los impuestos, entonces uno ahora está trabajando para la dueña del local, para el gobierno, y para los ladrones". El blindex de la librería cuando fue roto de un piedrazo en diciembre por delincuentes / ALF PONCE MERCADO / MDZ

Liliana recuerda el último robo que sufrieron, el cual fue reflejado en MDZ, cuando le rompieron la vidriera con una piedra de gran tamaño y "se llevaron todo lo que pudieron".

Para peor, al día siguiente le volvieron a entrar: "Me terminaron de romper unas partes de los blindex, entraron hasta la caja y ahí fue donde sonó la alarma, y bueno, se fueron con lo que yo tenía, que no era mucha plata, pero el tema es el daño que hicieron, y de un día para otro fueron robos consecutivos.

"Me tiraron una repisa y me robaron todo lo que había, es bastante deprimente. Ya veníamos bastante complicados con el tema de las ventas y encima que nos pasa esto. La verdad que ya eso fue la gota que llevó al sol vaso y bueno, ya cierro y me voy. Llevo 16 años trabajando acá, es una pena.

Desde un estacionamiento, también ingresaron en una verdulería

Junto a la todavía librería de Liliana está la verdulería de Mayra, otra de las víctimas de la inseguridad en la zona. En este caso, la mujer contó que hace unos días "rompieron la tela del portón del estacionamiento, porque nosotros tenemos una puerta trasera atrás que sale directamente al estacionamiento, entraron y nos rompieron la puerta a eso de las 4 de la mañana.

Sobre el botín con el que se hicieron los delincuentes, manifestó que "se llevaron dos balanzas que cuestan alrededor de 280 mil pesos cada una y cajas con mercadería por un valor de cerca de 600 mil pesos. También nos robaron electrodoméstico e hicieron un montón de daño.

Finalmente, comentó que "no se llevaron más cosas porque apareció un vecino que los vio y llamó a la policía", y contó que "tenían armas blancas y estaban encapuchados".