Tras el ataque a periodistas, amigos del ladrón asesinado juraron "venganza"

Tras los graves incidentes que se produjeron en La Matanza a raíz de la muerte de un delincuente que fue abatido en un enfrentamiento con la policía y derivó en un ataque brutal a dos periodistas de la señala de noticias TN, los amigos del joven fallecido juraron "venganza" en las redes sociales.

Todo comenzó cuando un policía que cumple funciones en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), mató a un ladrón en la intersección de las calles Crovara y San Martín, en el partido de La Matanza, mientras realizaba un servicio adicional. Este fue el hecho que desencadenó las protestas posteriores.

Mientras se realizaba una protesta por la inseguridad en La Matanza, una periodista y un camarógrafo del canal TN fueron brutalmente agredidos.

Se trata de Ana Ortiz y Gabriel Sapori, quienes tuvieron que ser atendidos por personal médico: “Vinieron a golpearnos sin mediar palabra”, relató Ortiz.

Tras el hecho, uno de los amigos del delincuente afirmó que se vengará por la muerte de su amigo. En su red social, señaló: "Franco, desde chicos que somos hermanos y hacíamos nuestro propio sustento económico y ahora me dejaste solo".

Además, se refirió a los robos que cometía y agregó: "Siempre me dijiste que deje de sustraer objetos que no me pertenecen y yo no te hice caso". En este contexto, aprovechó el posteo para referirse sobre la amistad que tenían, al señalar que "prometo siempre tenerte en mi corazón. Pronto haremos venganza contra todos esos inútiles. Hermano, te quiero mucho".

Lo sorprendente, es la forma en la que cerró su publicación. "Pediremos justicia por vos y esto no puede pasar por alto.

Siempre presente delincuente, hurta al Todopoderoso y hacete respetar en el cielo. Mostrales quien es el más atrevido a todos esos inútiles", dijo el joven quien prometió justicia.

Finalizó: "Cuidare de tu hijo Tahiel, el té vengará, y de tu pareja Agustina, pierde preocupación por ello".