Así fue la huida del hombre que degolló a una joven en un hotel alojamiento y "se fue a jugar al fútbol"

En las últimas horas se conoció el video que muestra el ingreso del femicida Enzo Chamorro junto a su pareja, Malena Soto, a un hotel alojamiento de Lomas de Zamora antes de degollarla en el baño del lugar y su posterior huida. Según el relato de la madre de la víctima, tras el crimen, el sujeto "se fue a jugar al fútbol".

Andrea Soto, la madre de Malena, brindó una entrevista al canal de noticias TN, donde manifestó que Chamorro "era una persona normal" que iba a su casa y que "ella -su hija- no me contó de ninguna amenaza", aunque remarcó que era muy celoso.

Luego, la mujer sostuvo que “es un situación horrible" y se descargó contra Chamorro: "Esa basura arrebató la vida de mi hija. Me rompió el alma, me sacó a mi bebé. Él no tenía el derecho de matarla. Es un basura y un cobarde”.

Video: así se escapaba el femicida del hotel alojamiento

El hecho

El femicidio ocurrió el último lunes en el hotel alojamiento “Satélite”, situado en la calle Cosquín 1828, cuando el personal del lugar llamó al 911 manifestando una actitud extraña por parte de un hombre que había ingresado con una joven a la habitación 17. Allí arribaron los efectivos y al entrar al cuarto se encontraron con la víctima en el baño con lesiones cortantes en el cuello y sin signos vitales.

Según la encargada del lugar, ambos ingresaron a las 14:30, pero a las 17:30 el hombre manifestó que “debía sacar algo de su auto, el cual no estaba en el establecimiento”, y al no abrirle la puerta el asesino se dio a la fuga saltando de un portón lateral.

Además, en la investigación se pudo acceder a las cámaras de seguridad, donde se observa que el joven ingresó al lugar con la mujer. Asimismo, la policía científica logró hallar la tarjeta SUBE de la víctima, de donde se obtuvieron datos para su identificación.