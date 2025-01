Todos los detalles del caso de la nena de 13 años que fue abusada y dio a luz en Saladillo

Un terrible caso de abuso sexual a una niña de 13 años sacudió al pueblo de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires. La menor, de quien no se difundió el nombre para proteger su identidad, fue ingresada al Hospital Posadas el 15 de enero con un cuadro de dolor abdominal. Tras ser revisada, los médicos descubrieron que se encontraba embarazada de 8 meses y en inminente trabajo de parto.

La adolescente, que llegó al hospital acompañada de su madre, denunció haber sido víctima de abuso, lo que activó de inmediato el protocolo judicial. El 20 de enero, la Policía Bonaerense detuvo al padrastro de la niña, de 30 años, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. La madre de la menor, también de 30 años, fue arrestada por falso testimonio y encubrimiento, tras la revelación de su posible complicidad en los hechos.

Cabe destacar que en la previa no se habían registrado denuncias formales por parte de vecinos ni de los sistemas educativos o de salud, lo que impidió la intervención de las autoridades. La niña no había ido al hospital en más de un año y, aunque el servicio local tuvo un registro de 35 intervenciones en el entorno familiar, en ningún momento se detectó el abuso.

La situación causó revuelo en Saladillo y los vecinos buscaron hacer justicia por sus propias manos. En primer lugar, el sábado por la mañana, fueron a la casa donde vivía la nena con su madre y padrastro para causar destrozos. Entraron a la propiedad y hubo que evacuar porque había una nena de 1 año dentro.

El operativo policial para detener la pueblada en Saladillo. Foto: NA

Al día siguiente continuó la pueblada. Esta vez los vecinos se dirigieron a la vivienda de la fiscal Patricia Hortel, titular de la UFI N°1 local, que no estaba a cargo de la causa. Alberto García, periodista en Saladillo que ha seguido los acontecimientos, comentó en MDZ Radio que "a partir del caso se derivaron una serie de hechos que no necesariamente tuvieron que ver entre sí".

Según García, la gente del pueblo fue contra la fiscal "por la historia", ya que "no tenía nada que ver con el caso". Explicó que permanecía al frente de la UFI N°1 con "una infinidad" de casos resueltos y no resueltos que "generaron mucha bronca" entre los vecinos. Para el periodista tiene sentido la escalada de la violencia en el pueblo porque tiene tan solo 40 mil habitantes, por lo que no se suelen vivir casos extremos como este.

Sobre la pareja detenida

El periodista cree que es "muy difícil" que la madre y el padrastro de la nena vayan en declarar en Saladillo. La mujer estaría en Chillar, localidad de la provincia de Buenos Aires. El padrastro se encontraría detenido en Azul. "Lo último que trascendió es que el fiscal ya lo citó. No se sabe cuando, pero ya lo citó".

Además, "hay otra persona", destacó el periodista y agregó: "El fiscal a cargo del caso, Roberto Javier Berlingeri, dijo que las declaraciones son bastante contradictorias. La niña que dio a luz sostiene que el abusador es el padrastro mientras que la madre dice que es otra persona". García manifestó que el hombre acusado por la madre sería de apellido Espejo y que "se suicidó y no tenemos información. Hay una montaña de trascendidos no oficiales, pero nada más".

"Además, según todos los dichos y comentarios de los vecinos, la madre habría entregado a su hija por diferentes sumas de dinero", concluyó. La niña está bajo la protección y cuidado de los organismos de Niñez del Estado Municipal, recibiendo atención integral y acompañamiento profesional.