El duro relato de la hija de la turista brasileña atropellada por la actriz Patricia Scheuer

Bárbara Nunes, la hija de Cleusa Adriana Nunes Pombo, la mujer brasileña gravemente herida en el accidente ocurrido el 1 de enero en Buenos Aires, se refirió por primera vez al estado de salud de su madre y a la colecta solidaria que están llevando a cabo para su trasladarla a Brasil.

Cleusa Nunes Pombo, de 50 años, permanece internada en el Hospital Fernández, donde está siendo tratada por politraumatismos en la cabeza y el pecho, fracturas de clavícula y costillas, y una severa hemorragia. A más de 20 días del trágico accidente, Bárbara explicó que, aunque su madre está estable, aún se encuentra en una condición delicada, y fue operada nuevamente este miércoles.

La familia, sin embargo, enfrenta un desafío financiero para poder trasladar a la mujer a Brasil, donde podría recibir un tratamiento más especializado. "Este crowdfunding es precisamente para recaudar la cantidad que necesitamos. Lamentablemente, no tenemos ese dinero. El hospital es público, pero aunque es muy bueno, ella tiene un acuerdo con un hospital en San Pablo. Esto la ayudaría más", comentó Bárbara.

El costo estimado para el traslado de Cleusa es de US$ 30.000, pero el seguro solo cubre una parte, unos US$ 10.000, por lo que aún falta una suma considerable para poder concretar el traslado. Hasta el momento, han recaudado 27 mil reales (aproximadamente US$ 5.300), pero aún están lejos de alcanzar la meta.

A pesar de las complicaciones, la joven destacó que los médicos confirmaron la posibilidad de realizar el traslado, ya que a su madre le realizaron una traqueotomía, lo que facilita la movilización. "Aunque tiene el pulmón izquierdo dañado, podría sobrevivir las tres horas de vuelo con los médicos de la UCI acompañándola", explicó.

El accidente ocurrió el 1 de enero cuando Cleusa y su marido, Fernando Pereira de Amorim Junior, fueron atropellados por una camioneta conducida por la actriz y empresaria gastronómica Patricia Scheuer, quien está imputada por el homicidio de Fernando y las lesiones de Cleusa. La investigación está en curso y la actriz se encuentra en libertad a la espera de los resultados de las pericias. Los peritos aún no han podido determinar si el accidente fue provocado por un desmayo de Scheuer, lo que podría complicar su situación procesal.

Bárbara Nunes cerró su intervención con un mensaje cargado de emoción: "Sólo quiero que mi madre vuelva conmigo, poder hablar de la vida con ella como lo hacíamos todos los días".

Con información de Noticias Argentinas