Qué reveló la autopsia al cuerpo de la mujer asesinada en un colectivo

En las últimas horas, se conoció el resultado de la autopsia al cuerpo de Hilda Tello (45), la mujer que fue asesinada mientras viajaba en un colectivo en San Justo. Tras el crimen, los sospechosos se dieron a la fuga y continúan prófugos.

La autopsia reveló que la bala dañó el corazón de la mujer de 45 años. A su vez, la necropsia arrojó que la víctima presentaba un orificio de entrada en el tórax y que luego, el proyectil salió por la cara anterior del brazo izquierdo.

El trágico hecho

El terrible episodio ocurrió el miércoles, alrededor de las 11:30 horas, en la localidad bonaerense de San Justo, cuando Tello, quien viajaba en un colectivo de la línea 174 con su hija, fue alcanzada por una bala cuando un grupo de delincuentes intentaba escapar de un intento de asalto.

Tras observar el intento de robo, el chofer en su intento de frenar el escape de los malvivientes arrimó el colectivo a la vereda para disuadirlos. Lejos de lograr su cometido, los delincuentes abrieron fuego contra la unidad y asesinaron a la mujer de 45 años.

Video: así balearon un colectivo en San Justo

Tamara, una pasajera que viajaba a bordo del colectivo relató: “La verdad es que es algo que todavía no me puedo reponer, salís a tu casa y no sabes si vas a volver con la inseguridad que hay”.

Al ser consultada sobre los impactos de los disparos, la mujer indicó: “Uno se dio en la parte del vidrio, en la luneta de atrás y dos impactos se dieron en la chapa e impactaron en el tórax de la mujer”. Y mencionó que lo que más recuerda es el grito de la hija de la víctima que decía “Mamá despertate”.

“Acá se vive con miedo, ya después de las 19 o 20 horas no se puede salir en el barrio y si salís, no sabes si volvés a tu casa”, concluyó Tamara.