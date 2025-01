Las súplicas de la familia de Luciana, a seis meses de su desaparición

Luciana Muñoz (20) desapareció en Neuquén hace seis meses, exactamente el 13 de julio de 2024, y por el caso los familiares y amigos organizaron una marcha bajo la consigna "No estamos todas, falta Luciana".

En esta movilización responsabilizaron al Estado y exigieron que pongan todos los recursos necesarios para encontrar a la joven.

“¡Que aparezca sana y salva ya! Justicia”, reclamó la hermana de esta mujer junto a su abuela. La víctima salió de la casa de esta señora en el barrio Gran Neuquén Norte, en el oeste de la provincia, para visitar a un amigo y no volvió.

Además, la madre de la chica mencionó: “Seguimos pidiendo justicia. No aparece, no sabemos el paradero, qué pasó. No puede quedar así esto y queremos a mi hija, queremos a su nieta. Queremos que esto no quede de esta manera”.

Por otro lado, su abuela añadió: “Estamos buscando a Luciana. Es una nieta que falta en un hogar. Que se pongan una mano en el corazón y digan lo que saben. Esto es una tortura. no se duerme, no se come bien. Estamos como en un principio, angustiadas, no sabemos nada, no entendemos. Todo lo que hacemos, lo hacemos a pulmón. No puede ser que se la haya tragado la tierra”.

La marcha de la familia. /Foto: NA.

Por último, la agrupación de mujeres Pan y Rosas, desde hace seis meses acompaña a familiares y amigas de la joven desaparecida.

La causa tiene como único detenido a Maximiliano Aviles, expareja de la víctima, imputado por falso testimonio y por haber entorpecido la investigación.

El Gobierno de Neuquén ha puesto a disposición de las autoridades una recompensa de 100 millones de pesos para quien aporte información relevante sobre el paradero en cuestión.