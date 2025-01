Un padre denunció que su exmujer se llevó a sus hijos a Brasil ilegalmente y el caso llegó a la Interpol

Herman Krause, de 52 años, denunció que su exesposa brasileña, Juliana Magalhaes de Lima, de 33, se llevó a sus dos hijos de manera ilegal a Brasil, sin su permiso y sin hacer el trámite migratorio. El hombre había recibido denuncias por violencia de género en su contra que, luego, fueron desestimadas por la jueza a cargo debido a la falta de pruebas.

De acuerdo con el relato de Krause, en diálogo con medios de comunicación de La Plata, su expareja se llevó a sus dos hijos, Paco Federico Krause Magalhaes (9) y Mateus Krause Magalhaes (7), a Brasil el 26 de octubre de 2024. Desde entonces, el padre argentino desconoce el paradero de los menores, por lo que denunció el caso a la Interpol, organización internacional que emitió un alerta amarilla y difundió la cara de los niños para ubicarlos.

Ese 26 de octubre pasado, Krause supo que sus hijos salieron del país con su madre gracias al aviso por parte de terceros. La mujer retiró a los niños del colegio a las 15 horas y, tras ello, abandonó su casa de la localidad platense de City Bell.

Ahora bien, ¿cómo salieron del país sin el permiso del padre? Tal como señalan en el diario El Día de La Plata, Magalhaes habría viajado junto a su madre y los menores a bordo de un auto Peugeot modelo 408, con la patente AF346HG. Desde City Bell, la mujer se dirigió hacia la ciudad de Puerto Iguazú con el fin de cruzar la frontera. Las hipótesis que se manejan tienen que ver con que los niños habrían sido presuntamente escondidos en el baúl del auto o tapados con una manta para evitar los cuestionamientos por parte de los efectivos, o que hubo sobornos a los agentes de Migraciones.

Krause no ve a sus hijos desde septiembre de 2023. Foto: Instagram @hermanfk

Finalmente, las cuatro personas pudieron cruzar el puente internacional Tancredo Neves ese mismo 26 de octubre. En tanto, Krause, desesperado por conocer el paradero de sus hijos, se dirigió a la casa y constató que no se encontraban allí. Entonces, el hombre denunció la desaparición de los menores en la DDI de La Plata, por lo que comenzó una investigación en la UFI N°15 a cargo de Cecilia Corfield. Fue entonces que los efectivos de seguridad lograron identificar y rastrear el teléfono de la mujer, que en ese momento se encontraba en la frontera entre Misiones y Brasil.

Desde octubre, el padre habló con sus abogados para movilizar la búsqueda de sus hijos. Si bien no hay datos precisos sobre el paradero de los menores, se cree que podrían estar en la ciudad de San Pablo, donde el hermano de Magalhaes tiene varias propiedades.

Los inicios de su relación y las denuncias en su contra que fueron desestimadas

En 2012, la brasileña y el argentino se conocieron en un viaje a la ciudad de Fortaleza, Brasil. Allí se enamoraron e iniciaron una extensa relación. Dos años más tarde se casaron y tuvieron a sus dos hijos. Sin embargo, la familia feliz empezó a deshacerse en 2022, cuando se separaron y, en 2023, se divorciaron.

La vida de Krause empeoró cuando recibió denuncias en su contra por parte de su exmujer. En mayo de 2023, la mujer lo denunció por violencia familiar. La jueza María del Rosario Rocca, a cargo del juzgado de Familia N° 6 de La Plata, desestimó la acusación por falta de pruebas. Pero eso no fue todo. En septiembre del mismo año, la brasileña lo denunció penalmente por "abuso sexual" hacia ella y sus hijos. Esa denuncia, luego revocada por falta de pruebas, le imposibilitó a Krause mantener comunicación con sus hijos.

“Desde hace un año y cinco meses que no los veo, estoy desesperado”, reclamó Krause en diálogo con los medios.

En las redes sociales, el padre expresa todo el dolor que siente por no poder ver a sus hijos, difundiendo el caso con el deseo de volver a encontrarse y compartir la vida nuevamente con ellos.

"Un día como hoy, hace un año, dejaba a mis hijos en la escuela, sin imaginar que sería la última vez que los iba a ver. Hace un año que me robaron a mis hijos, me robaron sus sonrisas, sus abrazos, sus miradas...hace un año un grupo de personas planeaban su plan macabro en las sombras, pegándome dónde más me duele", expresó en un posteo en las redes, y aseguró: "No importa cuánto tarde, lo voy a lograr".